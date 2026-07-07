Las lágrimas de Messi que resumen el drama que vivió Argentina ante Egipto

Argentina se ha abonado al sufrimiento en el Mundial 2026. Tras una plácida fase de grupos, en la que ganó sus tres partidos cómodamente para pasar como primera del Grupo J, el combinado de Scaloni ha sufrido de lo lindo ante Cabo Verde en 1/16 de final y frente a Egipto en octavos de final. Los Faraones se pusieron 0-2 arriba en el Mercedes Benz de Atlanta, pero la campeona del mundo firmó una remontada increíble con los goles de Cuti Romero (minuto 79), Messi (min. 82) y Enzo Fernández (min. 92).

Fue un partido dramático y en el que Leo Messi volvió a ser clave con una asistencia y con su octavo gol en lo que va de Mundial 2026, el número 21 en sus participaciones en las Copas del Mundo. El rosarino, fruto de la tremenda tensión y emoción, rompió a llorar al terminar el partido ante el combinado egipcio. Una imagen impactante y que ya es una de las secuencias del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Con su tanto ante Egipto, Messi vuelve a comandar la lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026, con ocho goles. El argentino supera en un tanto a Kyliam Mbappé y Erling Haaland, ambos con siete goles. Harry Kane es el cuarto en la tabla de goleadores con seis tantos.

En la historia de los Mundiales, Leo Messi sigue comandado también la tabla histórica de goleadores con 21 tantos, por delante de Kylian Mbappé (19), Miroslav Klose (16), Ronaldo Nazario (15), Gerd Müller (14), Just Fontaine (13) y Harry Kane (13).

"Tenemos un grupo fenomenal, un grupo que nunca se da por vencido"

Enzo Fernández, autor del gol agónico que le dio el triunfo sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, subrayó que Argentina "nunca se da por vencido más allá de las dificultades".

"Tenemos un grupo fenomenal, un grupo que nunca se da por vencido más allá de las dificultades, más allá de las adversidades. Estamos juntos siempre", indicó el futbolista del Chelsea.

"Venía anhelando el gol hace como 3 años, después del mundial de Qatar. Agradezco a Dios poder vivir estos momentos, soy un privilegiado", añadió Enzo Fernández.

Preguntado sobre si el triunfo ante Egipto representa un punto de inflexión en la búsqueda de Argentina por el bicampeonato, consideró que se trata simplemente de "un pasito más" y resaltó que "ya pasaron cuatro años" de la coronación en Qatar 2022 y que "al final el fútbol se olvida de lo que pasó antes".

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