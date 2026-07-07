Cristiano Ronaldo se despide entre lágrimas de los Mundiales: "Antes de mí, Portugal no tenía ningún título"

Cristiano Ronaldo puso este lunes punto final a su historia en las Copas del Mundo. El capitán de Portugal confirmó que el encuentro de octavos de final ante España, saldado con derrota por 0-1, fue el último de su carrera en una Copa del Mundo y aseguró marcharse "con la conciencia tranquila" por todo lo conseguido con la selección portuguesa.

"Fue mi último Mundial", reconoció el delantero en la zona mixta del estadio tras la eliminación.

"La Euro tiene la misma dimensión que un Mundial"

Cristiano hizo balance de su trayectoria con la selección y reivindicó el legado que deja: "Mañana me levantaré igual que hoy, con la conciencia tranquila. He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título. Estoy contento".

El delantero destacó especialmente la conquista de la Eurocopa de 2016, el primer gran título de la historia del fútbol portugués: "El mayor título que gané con la selección fue en 2016 -la Eurocopa-; para mí tiene la misma dimensión que un Mundial".

Y añadió un mensaje de serenidad tras la derrota: "Mañana será otro día y la vida sigue".

"Estoy triste, pero lo di todo"

El futbolista reconoció la decepción por caer eliminado frente a España, aunque aseguró no tener ningún reproche que hacerse: "Estoy triste por salir así del Mundial, pero, como dije en la conferencia de prensa, he dado todo, lo mejor de mí. Y salgo con la conciencia tranquila". "Así es el fútbol, a veces se gana y a veces se pierde. Hay que seguir", abundó el exmadridista.

Su futuro sigue siendo una incógnita

Aunque confirmó que no volverá a disputar un Mundial, Cristiano evitó aclarar si continuará jugando al fútbol: "De lo demás habrá tiempo para pensar, estar con mi familia y no decidir cosas con la cabeza caliente. Y seguir la vida". El delantero dejó cualquier decisión sobre su futuro para las próximas semanas.

"España tuvo un poquito de suerte"

Por último, el capitán portugués analizó el partido y consideró que la eliminatoria estuvo muy igualada: "Fue un partido muy equilibrado. Se pudo dar para cualquier lado y España tuvo un poquito de suerte, marcando en los minutos finales, pero así es el fútbol". "En general fue un partido muy disputado", apostilló.

Con la derrota frente a España, Cristiano Ronaldo cierra definitivamente su etapa en los Mundiales tras haber disputado seis ediciones (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), convirtiéndose en uno de los grandes nombres de la historia del torneo, aunque sin haber logrado levantar la ansiada Copa del Mundo.

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