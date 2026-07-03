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Muere un hombre tras prenderse fuego con la bandera del Tíbet frente al edificio de la ONU en Nueva York

Desde 2009 más de 150 personas se han quitado la vida en circunstancias similares para protestar por la ocupación China.

Edificio de las Naciones Unidas en Nueva York

Edificio de las Naciones Unidas en Nueva York Europa Press

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Iba vestido con un atuendo monástico cuando colocó la bandera tibetana en la sede de las Naciones Unidas en Manhattan, Nueva York, antes de quemarse vivo. Según ha explicado New York Post, el hombre, de 42 años, llevaba alrededor de 20 años en Estados Unidos y trabajaba como conductor de vehículos VTC.

El varón tibetano habría actuado en señal de protesta por la ocupación China en su país, llegando a esparcir notas escritas a mano entre las que se podía leer: "China fuera del Tíbet". El acontecimiento fue grabado por los testigos, recogiendo el momento en el que el hombre se quemaba a lo bonzo, revolucionando así las redes sociales. El varón moriría menos de un minuto después de prenderse fuego.

Según los testigos, el hombre quedó envuelto en "una gran llamarada", y varios agentes oficiales de la ONU acudieron a apagar las llamas, aunque "ya era tarde". La víctima fue trasladada al Hospital Bellevue, sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar su muerte.

El tibetano siempre había defendido las protestas pacíficas, declarando que se oponía a la ocupación china y quería "un Tíbet libre y completo", según afirma un amigo del fallecido. Este suceso no es un caso aislado, pues, tal y como avanza el New York Post, desde marzo de 2009, más de 150 personas han fallecido prendiéndose fuego en el Tíbet para luchar contra la "ocupación China".

Dos personas escalan el Empire State

Dos personas se han subido a la antena en la cima del Empire State Building de Nueva York y ondearon una pancarta con un lema a favor del amor y la paz y en contra de la guerra. Al subir sin permiso, en el momento de la bajada han sido detenidos.

Se trataba de un hombre y una mujer. Ambos estaban encapuchados y vestidos de negro. Desde lo alto del Empire State, han mostrado una pancarta con el lema en inglés: "Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz".

Posteriormente, la pareja bajó de la antena, y en una plataforma cerca de la cima del Empire State Building, el hombre pide matrimonio a la mujer mientras se besan.

La pareja se encuentra bajo custodia de la policía de Nueva York. Las dos personas son Ivan Beerkus y Angela Nikolau, una pareja rusa de escaladores de rascacielos profesionales.

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Noticias de hoy, viernes 3 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

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