Mostafa Ziko explota tras el arbitraje ante Argentina: "Es un torneo arreglado"

Egipto tuvo contra las cuerdas a Argentina durante 83 minutos, se llegó a poner 0-2 y colocó a la campeona del mundo al borde de la eliminación. Pero los de Scaloni remontaron (3-2) con tres goles en los últimos 14 minutos para sellar su pase a cuartos de final. La selección africana acabó muy enfadad con las decisiones del colegiado François Letexier. Y es que el árbitro francés anuló un gol a Egipto por un pisotón a Lisandro que se revisó en el VAR.

Los Faraones reclamaron un agarrón y un pisotón a Salah en la jugada previa del 3-2 de Enzo Fernández, pero el VAR no decidió llamar al colegiado galo. Mostafa Ziko, autor del segundo gol de la selección egipcia, fue muy claro al acabar el partido y aseguró que el Mundial era "un torneo arreglado", llegando a felicitar a Argentina por "ganar la Copa del Mundo".

"No es justo, no es justo. El árbitro no ha sido justo. Ha sido una injusticia clara y evidente durante todo el partido. Ha conseguido que desperdiciemos todo el esfuerzo y ha estado en nuestra contra desde el principio. No era justo, tendríamos que habernos puesto dos a cero. Es un torneo arreglado... Felicidades, felicidades a Argentina por ganar la Copa del Mundo", explotó Mostafa Ziko.

"No necesitaron nada más... el árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina", señaló el atacante egipcio visiblemente enfadado.

Hossam Hassam: "No hemos visto ni respeto ni juego limpio"

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassam, se mostró también muy crítico con el árbitro francés y aseguró que influyó en el resultado.

"El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro", comenzó Hassam diciendo en su rueda de prensa posterior al encuentro.

"Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro", agregó el técnico egipcio.

El combinado africano vio anulado uno de sus goles por una falta al inicio de la jugada y reclamó una infracción similar antes del tercer tanto argentino.

"Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol. Así es la vida: injusta", lamentó Hossam Hassam.

"Nos merecíamos la victoria... creo que el impacto de este resultado va mucho más allá de la derrota en sí, porque no hemos visto ni respeto ni juego limpio", añadió Hassan.

Además, reconoció que habló con el árbitro francés François Letexier y le dijo que había sido injusto.

"Pensaba que tal vez él ocultaba algo, que quizás tenía algo que esconder. Quien tiene algo que ocultar a veces no logra esconderlo del todo, y eso fue exactamente lo que sentí durante aquella conversación", apuntó el seleccionador egipcio.