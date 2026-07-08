Álvaro Arbeloa ficha por el Fulham hasta 2029 y debutará contra el Chelsea de Xabi Alonso

Álvaro Arbeloa ya tiene nuevo destino. El técnico español ha sido anunciado este martes como nuevo entrenador del Fulham, con el que ha firmado un contrato para las próximas tres temporadas, hasta junio de 2029. El salmantino inicia así su primera aventura en el fútbol inglés como entrenador tras su breve etapa al frente del Real Madrid y sustituirá en el banquillo del conjunto londinense al portugués Marco Silva.

Un nuevo reto en la Premier

El Fulham hizo oficial el nombramiento a través de un comunicado: "El club se complace en anunciar el nombramiento de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del Fulham. El técnico de 43 años ha firmado un contrato de tres años que lo vinculará a Craven Cottage hasta el verano de 2029".

Será la segunda experiencia de Arbeloa como entrenador de un primer equipo después de hacerse cargo del Real Madrid el pasado mes de enero tras la destitución de Xabi Alonso.

"Es un verdadero honor"

El exinternacional español mostró su ilusión por comenzar esta nueva etapa: "Es un verdadero honor para mí emprender esta nueva etapa en el Fulham FC, el club más antiguo de Londres. Siento una gran responsabilidad y estoy profundamente agradecido a Shahid Khan y a Tony Khan por la confianza que han depositado en mí con el Fulham en la Premier League".

Además, aseguró que tiene muchas ganas de conocer a la afición: "Tengo muchas ganas de vivir el ambiente de Craven Cottage con la afición del Fulham y de comenzar la pretemporada con los jugadores la próxima semana. Estoy seguro de que disfrutaremos de una experiencia increíble juntos".

Su debut oficial llegará precisamente en casa y frente al Chelsea dirigido por Xabi Alonso.

El Fulham explica su apuesta

El propietario del club, Shahid Khan, aseguró que Arbeloa convenció desde el primer momento durante el proceso de selección: "Fue uno de los candidatos iniciales y durante nuestras reuniones en junio presentó argumentos excepcionales para convertirse en nuestro próximo entrenador. Rápidamente quedó claro que era, y sigue siendo, la elección correcta".

El empresario destacó especialmente la ambición del técnico español y su apuesta por el fútbol ofensivo: "Álvaro también tiene un gran interés en nuestra cantera y cree en dar oportunidades a los jóvenes. Me encantó escuchar eso de Álvaro, así como su intención de practicar un fútbol ofensivo".

En la misma línea se expresó Tony Khan, director deportivo del club: "Es muy inteligente, posee un profundo conocimiento del deporte, una gran ética de trabajo y está decidido a triunfar en el Fulham. Estoy ilusionado y con muchas ganas de ver un futuro brillante para el club bajo el magnífico liderazgo de Álvaro".

España gana peso en la Premier

Con la llegada de Arbeloa, España iguala a Inglaterra como el país con más entrenadores en la Premier League 2026-27. El exdefensa del Real Madrid se une a una nutrida representación española formada por Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Andoni Iraola (Liverpool), Xabi Alonso (Chelsea) y Álvaro Arbeloa (Fulham).

La marcha de Pep Guardiola del Manchester City y la llegada de Arbeloa elevan hasta cinco el número de técnicos españoles en la máxima categoría del fútbol inglés, confirmando el enorme prestigio que siguen teniendo los entrenadores nacionales en la Premier League.

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