Mbappé responde a los ataques racistas de una senadora de Paraguay: "En vez de leche materna chupaba cocos"

La resaca del partido de octavos de final del Mundial entre Francia y Paraguay se ha convertido en una crisis diplomática entre ambos países después de los desafortunados comentarios de la senadora Celeste Amarilla.

Francia derrotaba a Paraguay con un solitario gol desde el punto de penalti anotado por Kylian Mbappé en un bronco partido que terminó con la eliminación de un conjunto paraguayo que se empleó con dureza.

El delantero del Real Madrid tuvo sus más y sus menos con el guardameta paraguayo, a quien logró marcarle de penalti el gol de la victoria gala. Nada que se salga de la normalidad ante la tensión de un partido de octavos de final de un Mundial y que, por su puesto, terminó con el pitido final del colegiado.

Sin embargo, la senadora de Paraguay se ha empeñado en que la polémica continúe. Tras el partido, Celeste Amarilla cargó duramente contra Kylian Mbappé con ataques racistas sobre el delantero galo.

"Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo" o "bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés", fueron algunos de los intolerables ataques de la senadora en redes sociales.

Mbappé responde: "Una mujer despreciable"

El delantero francés no tardó en responder a estos ataques a través de redes sociales. "Madame Celeste Amarilla, Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo", escribió Mbappé.

"Usted no representa a Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", concluyó Kylian.

Celeste acusa ahora a Mbappé de "violencia machista"

La senadora paraguaya, que se define a sí misma en redes como "la puta ama", ha decidido seguir elevando el ruido en redes sociales con una nueva carta al delantero francés en el que le acusa de "violencia machista".

"Ahora exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas. Yo tampoco voy a tolerar tu violencia, vos no me conoces, no tenés idea de quién soy yo y no tenés ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable, indigna del cargo que ocupo", ha escrito Celeste.

"Quién sos para tratarme de indigna o despreciable si ni siquiera me conocés !!! Violencia de género pura y dura !!! Violencia política contra una mujer que llegó adonde está con el voto popular de su pueblo", ha concluido la senadora.

Paraguay condena los insultos de su propia senadora

El ministerio de Exteriores de Paraguay ha condenado las palabras racistas de Celeste a través de un comunicado en el que "deplora y rechaza" unos comentarios "contrarios a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana".

"De ninguna manera representan la posición del Gobierno de Paraguay ni del pueblo paraguayo", han sentenciado.

Macron respalda a Mbappé y Francia denunciará

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también ha condenado los actos de la senadora, respaldando a Kylian Mbappé y asegurando que el delantero responde con "goles contra el racismo".

Por su parte, la federación francesa denunciará ante la Fiscalía las palabras "delictivas y condenables" de Celeste Amarilla.