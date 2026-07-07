El tribunal rebaja la pena a Marine Le Pen y podrá ser candidata con un brazalete electrónico

El Tribunal de Apelación de París ha rebajado la pena de inhabilitación impuesta a Marine Le Pen, lo que permitirá a la líder de Reagrupamiento Nacional presentarse a las próximas elecciones presidenciales, en las que aspiraría por cuarta vez consecutiva al Elíseo. La sentencia, sin embargo, mantiene la condena de un año de vigilancia electrónica, por lo que, si decide concurrir, deberá afrontar la campaña con un brazalete electrónico.

Ese escenario supone un giro respecto a la posición que la propia Le Pen había expresado en los últimos meses. La dirigente ultraderechista había asegurado que, si se veía obligada a llevar el dispositivo durante la campaña, cedería el testigo a su heredero político, Jordan Bardella.

El tribunal ha reducido las penas de inhabilitación de los once condenados en la causa y, en el caso de Le Pen, evita impedir su candidatura a la Presidencia. La decisión deja ahora en manos de la dirigente la conveniencia política de presentarse a las elecciones mientras cumple una condena con vigilancia electrónica e, incluso, la posibilidad de llegar al Palacio del Elíseo llevando el dispositivo.

La resolución abre así un escenario lleno de incógnitas que solo la propia Le Pen puede despejar. La líder del RN tiene previsto pronunciarse este mismo martes en una entrevista en la cadena TF1, donde se espera que anuncie si mantiene su intención de competir por la Presidencia.

Condenada por malversación de fondos

Le Pen, de 57 años, fue condenada en marzo de 2025 por malversación de fondos públicos. El tribunal la sentenció a cuatro años de prisión, dos de ellos firmes, que debía cumplir llevando el brazalete, y a cinco años de inhabilitación política de aplicación inmediata, una decisión que le impedía presentarse a cualquier elección. La defensa recurrió el fallo, aunque la Fiscalía mantuvo prácticamente intacta su petición ante el Tribunal de Apelación: cuatro años de prisión, uno de ellos firme con vigilancia electrónica, y cinco años de inhabilitación.

Durante los últimos meses, Reagrupamiento Nacional ha tratado de transmitir tranquilidad y asegurar que estaba preparado para cualquier desenlace judicial. El plan alternativo contemplaba que Jordan Bardella, presidente del partido y considerado el delfín político de Le Pen, asumiera la candidatura si la líder era apartada de la carrera presidencial.

Sin embargo, dentro de la formación existían dudas sobre ese relevo. Diversos dirigentes reconocían que Bardella representa un estilo político diferente, con una mayor cercanía a los círculos empresariales y económicos que la mantenida hasta ahora por Le Pen.

La dirigente ha escuchado el fallo acompañada por varios miembros de su partido, también procesados en la misma causa. Durante la espera del veredicto intercambió impresiones con ellos y se mostró sonriente en algunos momentos. Bardella, por el contrario, siguió la lectura de la sentencia por televisión. Le Pen prefirió mantenerlo alejado de la sala, una decisión que algunos interpretan como un intento de preservar su imagen de futuro candidato, mientras otros la atribuyen al progresivo distanciamiento que habría surgido entre ambos en los últimos meses.

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