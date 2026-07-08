La FIFA condena insultos racistas al youtuber IShowSpeed en un partido de Argentina: "A llorar al zoo"

La FIFA reaccionó con rapidez a uno de los episodios más polémicos del Mundial de 2026. Minutos antes del comienzo del Argentina-Egipto de los octavos de final, el organismo anunció la apertura de una investigación y condenó públicamente los insultos racistas que recibió el popular creador de contenido IShowSpeed durante el partido entre Argentina y Cabo Verde.

El incidente se produjo en el Miami Stadium, donde una aficionada argentina dirigió al 'streamer' la expresión: "A llorar al zoológico", unas palabras que generaron una enorme polémica en redes sociales. De hecho, el youtuber también sufrió gestos racistas desde la grada en el duelo que enfrentaba a los sudamericanos contra la selección de Egipto.

Contundente respuesta de la FIFA

En un comunicado oficial, la FIFA rechazó cualquier comportamiento discriminatorio: "La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas conductas no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ningún ámbito de la sociedad".

El organismo confirmó además que ya ha iniciado las correspondientes diligencias para esclarecer lo ocurrido: "La FIFA se refiere al incidente en el que se vieron implicados un aficionado y IShowSpeed en el Miami Stadium durante el partido entre Argentina y Cabo Verde celebrado el 3 de julio de 2026, y abrió inmediatamente una investigación".

La nota concluye recordando los principios que, según la organización, deben regir el torneo: "La Copa Mundial de la FIFA es una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto. Reúne a personas, culturas y comunidades de todo el mundo, y cualquiera que actúe de una manera que socave estos valores no es bienvenido en nuestro deporte".

¿Quién es IShowSpeed?

Darren Watkins Jr., conocido mundialmente como IShowSpeed o simplemente Speed, es uno de los creadores de contenido más populares del planeta.

Su salto definitivo a la fama llegó gracias a sus retransmisiones en directo y a su conocida admiración por Cristiano Ronaldo, una relación que le ha convertido en una figura muy seguida dentro del mundo del fútbol.

De hecho, el pasado lunes se hizo viral al romper a llorar tras la eliminación de Portugal frente a España en los octavos de final del Mundial.

Un fenómeno global en Internet

En los últimos años, Speed ha convertido sus viajes por distintos países en uno de los contenidos más exitosos de internet.

Entre todas sus plataformas suma cerca de 160 millones de seguidores y suele estar presente en algunos de los mayores acontecimientos deportivos del mundo, como la Copa del Mundo o WrestleMania, el principal evento anual de la WWE.

Ahora, su nombre vuelve a ocupar titulares por un episodio que la FIFA ya investiga y que ha reabierto el debate sobre el racismo y la discriminación en los estadios durante el Mundial de 2026.

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