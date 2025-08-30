Real Madrid - Mallorca: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports en directo

El Real Madrid se enfrenta este sábado (21:30 horas) al RCD Mallorca en el Estadio Santiago Bernabéu con la intención de mantener el pleno de victorias en el arranque de LaLiga EA Sports y seguir asentando las bases del nuevo proyecto dirigido por Xabi Alonso. El equipo blanco, que ha comenzado con dos triunfos ante Osasuna (1-0) y Real Oviedo (0-3), encara el duelo ante un rival que en los últimos años ha sabido complicarle las cosas.

El técnico tolosarra empieza a dejar su sello en el juego del Madrid, aunque el equipo todavía busca su mejor versión. El gran referente ofensivo está siendo Kylian Mbappé, autor de tres de los cuatro goles del equipo en este inicio de campaña. El francés mantiene su eficacia de cara a portería y se perfila como una pieza indiscutible para el nuevo entrenador.

Evolución con Xabi Alonso

En este arranque de temporada el conjunto blanco ha mostrado síntomas de evolución, especialmente en la presión alta y la recuperación tras pérdida. Según los datos oficiales de LaLiga, el Madrid es el equipo con más recuperaciones en campo rival (21) y el que menos remates ha recibido (4). Thibaut Courtois, clave en ese balance, apenas ha tenido que intervenir. En ataque, los blancos suman 42 remates (15 a puerta) y un xG (goles esperados) acumulado de 3,6, solo superado por Barcelona y Villarreal.

Xabi Alonso continúa ajustando su once inicial. En los dos primeros partidos ha introducido cambios en todas las líneas, buscando encontrar el equilibrio ideal. Solo seis jugadores han repetido titularidad (Huijsen, Carreras, Tchouameni, Valverde, Güler y Mbappé), y ante el Mallorca se esperan nuevas variaciones.

La principal incógnita está en la vuelta de Vinícius Jr., suplente en Oviedo, que podría recuperar su sitio junto a Mbappé. También se prevé el regreso de Alexander-Arnold y Militao al once, tras rotar en favor de Carvajal y Rüdiger. Brahim Díaz y el joven Franco Mastantuono han alternado como sustitutos del lesionado Jude Bellingham, en un ‘casting’ aún sin dueño claro.

Un Mallorca peligroso y reforzado

El RCD Mallorca llega al Bernabéu con dudas tras su arranque liguero, pero con la moral alta por sus recientes actuaciones competitivas en el coliseo blanco. En sus dos últimas visitas estuvo cerca de puntuar: en la pasada temporada se adelantó en el marcador y cayó en el descuento; en la anterior, perdió por la mínima tras rozar el empate.

Jagoba Arrasate recupera para la cita a Samu Costa, pieza clave en el centro del campo, y tendrá que decidir si da un perfil más ofensivo al equipo con la entrada de Takuma Asano o Matteo Joseph junto a Vedat Muriqi. También ha convocado al joven Jan Virgili, centrocampista de 19 años procedente del FC Barcelona.

En defensa, las ausencias de Pablo Maffeo y Cyle Larin obligan a reorganizar la zaga. Todo apunta a que Arrasate apostará por una línea de tres centrales, con opciones para Marash Kumbulla y un Omar Mascarell reconvertido.

El Real Madrid, que no pierde como local ante el Mallorca en liga desde 2009, espera firmar su tercer triunfo y llegar con pleno al primer parón internacional. Pero enfrente tendrá a un equipo ordenado, intenso y que ha sabido sufrir en sus últimas visitas al Bernabéu.

Alineaciones posibles del Real Madrid - Mallorca

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinícius Jr.

RCD MALLORCA: Román; Morey, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Mojica; Morlanes, Costa, Darder; Asano y Muriqi.

Horario y dónde ver el Real Madrid - Mallorca

El Real Madrid - Mallorca, partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports, se juega hoy sábado 30 de agosto a las 21:30 hora peninsular española en el estadio Santiago Bernabéu.

