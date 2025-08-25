Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Real Madrid

¿Mensaje para alguien? Vinícius comparte una canción de Drake tras el partido de Liga en Oviedo

El brasileño fue suplente en Oviedo, agitó al público con sus gestos y remató el 0-3 antes de dejar un mensaje en redes.

Vin&iacute;cius celebra su gol en el Tartiere

Vinícius celebra su gol en el TartiereReuters

Vinicius Jr. volvió a ser protagonista con el Real Madrid en la victoria frente al Real Oviedo (0-3). El brasileño, suplente en el segundo partido de LaLiga, fue foco de las cámaras desde el banquillo y, tras entrar en el minuto 63, revolucionó el encuentro con su juego y su gol, pero también con sus gestos hacia la afición y un mensaje final en redes sociales.

Antes de saltar al campo, el '7' blanco ya había dado la nota intercambiándose besos con alguien de la grada. No pareció afectarle el ¿toque de atención? de Xabi Alonso al dejarle fuera del once inicial. Al contrario, se mostró relajado y sonriente. Pero cuando ingresó al césped, los abucheos e insultos del Carlos Tartiere no tardaron en llegar.

'A Segunda'

La respuesta del brasileño fue inmediata: gestos de 'A segunda', sonrisas irónicas y la mano en la oreja para pedir más bulla de la grada. Vinicius no se contuvo y terminó de encender a la afición carbayona cuando anotó el definitivo 0-3.

Tras el partido, dejó un mensaje contundente en Instagram, acompañando una imagen de su celebración con la frase "Yo soy así". También compartió una historia con la canción 'What Did I Miss' de Drake y un extracto de la letra: "Me importa una mierd* si me amas, me importa una mierd* si te gusto".

Sus compañeros le respaldaron en los comentarios del post, entendiendo el ambiente hostil que afrontó en el Tartiere. Entre las respuestas figuraron fuegos de Fran García, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Brahim Díaz y Arda Güler, además de un 'Junior' de Rüdiger y un 'BIG 7' de Kylian Mbappé.

