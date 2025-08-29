Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La lista de Luis de la Fuente ante Bulgaria y Turquía: regresan Carvajal y Rodri

Luis de la Fuente ha facilitado la lista de convocados para los partidos de clasificación para el Mundial 2026 ante Bulgaria y Turquía.

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ha ofrecido este viernes la lista de convocados para los partidos ante Bulgaria (4 de septiembre) y Turquía (7 de septiembre), correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial 2026. Las grandes novedades de la convocatoria de la selección española son los regresos de Dani Carvajal y Rodrigo Hernández 'Rodri'.

El lateral del Real Madrid y el mediocentro del Manchester City vuelven a una convocatoria de la selección absoluta tras las graves lesiones de rodilla que les apartaron a ambos de los terrenos de juego durante varios meses.

La novedad es Jesús Rodríguez, delantero del Como, que es llamado por primera vez por Luis de la Fuente. A sus 19 años, el atacante sevillano se estrena en una convocatoria de la selección absoluta, después de que el Betis el traspasara al Como de Cesc Fábregas el pasado mes de julio.

Convocados de la selección española de fútbol

Porteros: Unai Simón, David Raya y Robert Sánchez.

Defensas: Carvajal, Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Vivian, Cubarsí, Cucurella, Grimaldo.

Centrocampistas: Rodrigo, Zubimendi, Fabián, Pedri, Mikel Merino, Gavi, Fermín.

Delanteros: Morata, Oyarzabal, Ferran, Dani Olmo, Nico Williams, Lamine Yamal, Yeremi Pino y Jesús Rodríguez.

Partidos clasificación Mundial 2026

La selección española de fútbol se concentrará en Las Rozas el próximo lunes 1 de septiembre. Los dos partidos de clasificación para el Mundial 2026 se jugarán a domicilio: el jueves 4 de septiembre en el Estadio Nacional Vasil Levski de Sofía y el domingo 7 de septiembre en el Estadio Büyükşehir Belediye de Konya.

  • Bulgaria - España (jueves 4 septiembre)
  • Turquía - España (domingo 7 septiembre)

