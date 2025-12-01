¿Qué sería del Real Madrid sin Mbappé?

¿Está sosteniendo Mbappé al Real Madrid?, ¿por qué Xabi no confía en la mayoría de delanteros? o ¿es 'peor' el equipo blanco con el francés en sus filas? Son solo algunas de las preguntas que podrían generar un debate en la actualidad tras la aparente crisis de juego y resultados en Chamartín. Kylian parece estar solo ante el peligro, Vinicius y Rodrygo están más desconectados y desacertados que nunca y tanto Brahim, como Gonzalo y Endrick no parecen ser de la confianza ni el gusto de Xabi.

Desde el Clásico, cuatro pinchazos en seis partidos

Algo más de un mes ha pasado desde el Clásico, y desde entonces el Real Madrid, que tenía una ventaja de cinco puntos respecto al Barça, ha dejado escapar seis con los tres empates consecutivos fuera de casa (Rayo, Elche y este último ante el Girona). Desde la victoria ante los azulgrana, por raro que parezca, el conjunto madridista ha ganado dos partidos (Valencia y Olympiacos), ha perdido uno (Liverpool) y ha empatado tres.

Lo que viene siendo, entre otras cosas y por muchos factores, un bajón en toda regla. Pero aquí estamos para hablar de Mbappé, de su influencia en el equipo y de por qué el Real Madrid no encuentra alternativas en ataque.

Mbappé ha marcado el 56% del total de los goles... el 75% en Champions

Primero de todo, los datos por delante. Kylian Mbappé ha anotado 14 goles de los 29 que ha marcado el Madrid en Liga (48'2%), y si nos vamos a la Champions el porcentaje es directamente una locura, el de Bondy suma nueve dianas por las 12 que lleva en total el equipo de Xabi (un alucinante 75%). Si sumamos las dos competiciones, Mbappé ha marcado el 56% de los goles totales.

Por ejemplo, en competición europea solo Brahim (gol al Kairat), Camavinga (gol al Kairat) y Bellingham (gol a la Juventus) han visto puerta en los cinco partidos que ha jugado el club. En Liga, Vinicius con cinco, Bellingham y Güler con tres son los siguientes con más goles.

Cuando no marca...

Además, aquí entra en juego la causalidad. Mbappé se ha marcado sin marcar en cinco partidos con la camiseta blanca en lo que llevamos de temporada, de los cuales el Madrid ha perdido uno (1-0 Liverpool), ha empatado dos (0-0 ante el Rayo y 2-2 ante el Elche) y ha ganado otros dos (2-1 al Mallorca y 1-0 a la Juventus). O lo que es lo mismo, en el 60% de los encuentros en los que no marca su equipo termina pinchando. Las únicas veces que vio puerta y los blancos pincharon fue en el 5-2 ante el Atlético y el 1-1 de este domingo ante el Girona.

Todo apunta, y seguramente sea así, a que el ex del PSG es el que mantiene a flote como puede el barco a la deriva que es el Real Madrid. No obstante, esto coincide, o causa que sus compañeros en ataque estén firmando números muy pobres. Vinicius podría ser el ejemplo perfecto, y eso que sus datos tampoco son malos como tal ya que, a pesar de haber jugado bastantes menos minutos y ser menos 'killer' que Kylian, lleva cinco goles y cuatro asistencias en Liga. No obstante, es en Champions donde está negado de cara a gol (0 dianas en cinco partidos), que 'arregla' con tres asistencias. El problema es que su falta de puntería y acierto en el regate es notable.

Rodrygo, 30 partidos seguidos sin marcar en la peor racha...

Cuando hablamos de Rodrygo solo hace falta conocer un dato sobrecogedor, y es que según recogió el periodista 'MisterChip (Alexis)' "el brasileño lleva 30 partidos seguidos sin marcar (la racha dura 1.339 minutos -y sumando-). No marca con su club desde el 4 de marzo (contra el Atleti en Champions) y no marca en La Liga desde el 19 de enero (contra la UD Las Palmas)", firmando así la peor racha de partidos consecutivos de un delantero blanco sin marcar en toda la historia del club.

Endrick y Gonzalo no cuentan para Xabi

Por otra parte, Endrick, un jugador que prometía y que posiblemente mereciera minutos ante la inoperancia arriba, ha disputado la friolera de 12 minutos (vs Valencia). en todo lo que llevamos de temporada. Claro está que Xabi no cuenta con él. Gonzalo, que podría ser una solución cuando el equipo se empeña en centrar una y otra vez desde la banda, que es mucho, ha tenido algo más de participación que el brasileño pero su influencia es prácticamente nula: sin goles y solo una asistencia (Kairat).

Nadie para desatascar

Mastantuono, en su caso, solo vio puerta ante el Levante, y de momento, poco más... Ahora, ya recuperado de la lesión en el pubis, volverá a tener minutos y tendrá la oportunidad de aportar algo en ataque. Brahim, que en temporadas anteriores con Ancelotti tenía un papel importante como revulsivo, tampoco parece ser una solución para Xabi: un gol y dos asistencias.

Otros jugadores como Bellingham, Güler y Valverde, que podrían desatascar al equipo en días concretos y que deberían tener mucho protagonismo ofensivo, apenas suman seis goles en lo que llevamos de campaña.

El Madrid demuestra hasta la fecha una 'Mbappédependencia' preocupante, lo de Vinicius y Xabi, la inoperatividad de Rodrygo y el hecho de que el tolosarra no confíe en Brahim, Gonzalo y Endrick está mermando el ataque merengue hasta límites insospechados. Y este miércoles... a San Mamés.

