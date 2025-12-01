Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Fernando Alonso y uno de los peores años de su carrera en Fórmula 1: posición en el Mundial, puntos...

El piloto de 44 años ha vuelto a superar a su compañero en el Mundial y enlaza 35 clasificaciones seguidas por delante, no obstante, Aston Martin le ha condenado a uno de los peores años de su larga carrera.

Fernando Alonso durante el GP de Brasil

Fernando Alonso durante el GP de BrasilEuropa Press

En palabras del propio Fernando Alonso, sumar ocho puntos y ser séptimos en una carrera hacen de un fin de semana "el mejor del año con mucha diferencia". Así están las cosas y así ha sido el nivel del Aston Martin 2025 (AM25) que ha tenido que conducir el asturiano durante toda la carrera.

Por delante de Stroll, al que ha ganado en las últimas 35 qualys

Alonso, de 44 años y con solo una carrera para terminar el año (Abu Dabi), está a punto de dar por finalizada una de las peores campañas de su carrera en Fórmula 1, al menos en cuanto a resultados puros se refiere, porque su nivel de pilotaje ha sido siempre excepcional, y no hay más que ver la comparación con su compañero de equipo, al que supera en puntos y al que ha vencido en clasificación... ¡en las últimas 35 carreras!

12º en el Mundial, 48 puntos, quinto como mejor resultado...

No obstante, el de Oviedo ocupa ahora mismo la 12º posición en el Mundial de pilotos con apenas 48 puntos, y a falta de un GP, y solo ha sumado en nueve de las 23 carreras, siendo un quinto en Hungría su mejor resultado. Ha sufrido cinco abandonos, cuatro por fiabilidad y uno por accidente, y su monoplaza ha vuelto a competir en la zona media baja de la parrilla durante la mayor parte del campeonato.

Quedando una carrera por delante, 'Magic' es 12º en el Mundial pero tiene opciones, dependiendo del rendimiento del AM25 en Abu Dabi, de ganar dos puestos si consigue un puñadito de puntos (Hulkenberg es 11º con 49 y Hajdar 10º con 51). Décimo sería su mejor resultado ya que Sainz, tras los podios recientes, es noveno pero con 64 puntos, por delante están Albon (73) y a un mundo los siete grandes, sin Tsunoda, a más de 80...

Podría ser su cuarta peor temporada en cuanto a resultados

Ahora bien, si su posición no cambia tras Abu Dabi, el español finalizará su 22º temporada en Fórmula 1 sumando el cuarto peor registro en cuanto a resultado en el Mundial de pilotos. En 2001 con Minardi fue 23º y, ya en su segunda época en McLaren, finalizó 17º en 2025 y 15º en 2017.

Además, también sería su cuarto peor resultado en cuanto a puntos conseguidos, ahora mismo atesora 48, solo en 2009, 2015 y 2017 sumó menos. Lo que también es seguro es que 2025 ha sido su año menos prolífero desde su vuelta a la F1 en 2021, donde sumó 81 puntos con Alpine en 2021 y 2022, 206 en 2023 y 70 el año pasado.

En Yas Marina intentará, si Aston Martin le proporciona un coche decente, terminar mejorando estos números... Lo que está claro es que desde su llegada a la escudería el rendimiento ha ido de más a menos. Fernando y todos sus seguidores se agarran al 'factor Newey' de cara a 2026, el que por contrato es el último año que tiene firmado el asturiano en el Gran Circo...

