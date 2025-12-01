Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere una niña de 12 años en la piscina de un centro deportivo de Vila-real, Castellón

Los servicios de emergencia han intentado reanimarla sin éxito. El Ayuntamiento de Vila-real ha confirmado la triste noticia.

Piscina cubierta (imagen de archivo)

antena3.com

Juan Muñoz
Publicado:

Una menor de 12 años ha fallecido cuando practicaba natación adaptada en la piscina de un centro deportivo de Vila-real, en Castellón.

El suceso ha tenido lugar sobre las 17h de la tarde. Los servicios de emergencia han tratado, sin éxito, de reanimar a la menor y ha sido el Ayuntamiento de Vila-real el que ha confirmado la trágica noticia.

Efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional se han desplazado hasta las instalaciones deportivas para controlar la afluencia de personas con el objetivo de evitar el acceso de usuarios mientras trabajaban los servicios médicos.

Las instalaciones deportivas, que forman parte de un Centro de Tecnificación Deportiva, se encuentran situadas en el Camí Travessia Betxí 65 de Vila-real. La Policía Judicial ya ha abierto una investigación para determinar con mayor exactitud la causa de muerte de la menor.

"Queremos expresar nuestro más sincero pésame a la familia, amistades y entorno cercano de la menor así como al Club Tritons en un momento tan doloroso. Pedimos igualmente el máximo respeto y sensibilidad", han señalado desde el Ayuntamiento de Vila-real, tal y como recoge 'Actualidad Castellón'.

Piscina cubierta (imagen de archivo)

