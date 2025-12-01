Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lamine Yamal explica por qué eligió a la Selección: "Siempre quise jugar una Eurocopa, un Mundial..."

La perla culé se sincera en una entrevista en la que habla sobre la razón por la que eligió a la Roja en vez de a Marruecos.

Lamine Yamal durante un partido con la Selección Española

Lamine Yamal durante un partido con la Selección EspañolaEuropa Press

Lamine Yamal, la estrella del Barça y la Selección Española, ha concedido una entrevista a '60 Minutes' en la que ha repasado su trayectoria y, entre otras muchas cosas, la razón por la que eligió jugar con España y no con Marruecos.

"Elegí España porque quería jugar una Eurocopa, un Mundial, el fútbol europeo se ve más..."

Lamine Yamal

¿Por qué tomó esa decisión? "La verdad que fue algo raro. Sí estaba en mi cabeza el 'puedo jugar con Marruecos'. Justo Marruecos acababa de llegar a las semifinales del Mundial, pero en el momento de la verdad, nunca dudé. Con todo mi cariño y respeto para Marruecos, yo siempre he querido jugar una Eurocopa, jugar aquí en Europa. El fútbol europeo se ve más y está más cerca del internacional. Estando en el Barça yo quería ganar una Eurocopa que, gracias a Dios, ya lo he conseguido y ahora jugar un Mundial con posibilidades de ganarlo", empezó diciendo el jugador de 18 años.

El 10 del Barça también dejó claro su amor por Marruecos: "Siempre le tendré cariño, también es mi país. La verdad que no hubiera sido nada raro ni malo jugar con ellos, pero España jugaba la Eurocopa. Yo me he criado en España y también siento que es mi país".

Además, se pronunció sobre la mítica imagen durmiendo en el autobús en plena Eurocopa: "Llegaba al campo, jugaba, disfrutaba y volvía al hotel. Nunca pensé que estaba jugando la Eurocopa".

"Me fijaba siempre en los pases con el exterior de Modric"

Yamal se sinceró hasta el punto de que aseguró que de pequeño tampoco hacía muchos regates, y que siempre le gustó más intentar pases complicados y decisivos, como Messi... y como Modric: "Desde pequeño, fijándome en Messi, daba pases diferentes. Yo he visto jugadores con muy buen pase, que daban pases lejanos, pero Messi daba pases de gol. Los pases con el exterior se los he visto mucho a Modric. Son cosas que veía más interesantes que un regate a lo mejor...".

El carné, la última vez que tuvo miedo...

En una charla más que distendida, el genio culé tuvo tiempo hasta para bromear: "¿La última vez que tuve miedo? Cuando volví de vacaciones y tenía que volver a casa de mi madre". Y sobre el carné de conducir... "Es difícil porque llevo mucho tiempo sin estudiar desde que dejé la ESO. Tengo que empezar con el teórico y bueno, poco a poco. No tengo prisa, pero sí quiero sentir esa libertad de conducir yo solo. Sobre el coche... No será un Lamborghini, pero con un Audi, un Mercedes o un Cupra me conformo".

