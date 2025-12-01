Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

Fórmula 1

Aston Martin anuncia la fecha en la que presentará el AMR-26, el primer coche de Newey

La escudería británica pone fecha al evento más esperado de los próximos meses.

Imagen del anuncio de Aston Martin sobre su monoplaza de 2026

Imagen del anuncio de Aston Martin sobre su monoplaza de 2026X: @AstonMartinF1

Publicidad

Llegan nuevos tiempos para Aston Martin y Fernando Alonso. A falta de solo un Gran Premio para dar carpetazo a un 2025 horrible para la escudería británica, y por ende para el veterano piloto asturiano, Aston Martin no ha querido esperar más y este lunes por la tarde ha anunciado la fecha en la que desvelará el coche para el próximo año.

9 de febrero de 2026

El equipo inglés ha anunciado en sus redes sociales que el 9 de febrero de 2026 será el día en el que el mundo vea el diseño del monoplaza que pilotarán Fernando Alonso y Lance Stroll en busca del mejor y más esperado rendimiento en la historia de la escudería.

El primer coche de Newey en Aston Martin

Lo más ilusionante para los aficionados de la escudería, y lógicamente de Fernando Alonso, es que este monoplaza ha sido el primero que ha sido revisado, supervisado y prácticamente diseñado por el mejor ingeniero de Fórmula 1 de todos los tiempos, Adrian Newey, un hecho que permite soñar a Fernando por puntos, podios y quien sabe si victorias. Aunque eso es mucho decir, la esperanza es lo último que se pierde, pero en el caso de tener contigo a Newey es lo primero que se tiene. 2026 es el último año que tiene firmado el español en la Fórmula 1. Después...

Adrian será Team Principal en 2026

Además, en las últimas horas, justo cuando la temporada está viendo su fin, Aston Martin también ha aprovechado para hacer cambios más que relevantes. La semana pasada anunció que el propio Adrian Newey será el jefe de equipo (Team Principal) de cara a 2026: "Guiará al equipo técnico, incluidas las operaciones del coche en la pista", informó. Aston Martin en sus redes sociales.

Andy Cowell, su predecesor en el cargo, pasará entonces a asumir el rol de "Director de Estrategia": "Utilizará su experiencia única para ayudar a optimizar la asociación técnica entre el equipo, Honda, Aramco y Valvoline", dijo el equipo.

Por otra parte, Newey ya llevaba meses trabajando como actual ingeniero jefe de Aston Martin en su empeño de diseñar un coche competitivo de cara al cambio de reglamento para 2026.

Alonso, contento con el cambio

Alonso, el piloto estrella de la escudería que en 2023 se subió al podio hasta en ocho ocasiones, celebró este cambio: "Sinceramente, creo que Newey tiene todas las habilidades para fabricar un coche rápido, él sabe cómo dirigir un equipo y cómo todos deben concentrarse en una sola dirección, así que es un gran líder y estoy contento con este anuncio", además se pronunció sobre las nuevas funciones de Cowell: "Andy asume diferentes responsabilidades en el área que mejor domina, así que parece un cambio lógico y estoy contento con ello".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Laporta pasa al ataque y contesta a Florentino Pérez: "Tienen barcelonitis"

Joan Laporta, presidente del Barça

Publicidad

Deportes

Mbappé durante el partido de Liga entre Girona y Real Madrid

¿Qué sería del Real Madrid sin Mbappé?

Imagen del anuncio de Aston Martin sobre su monoplaza de 2026

Aston Martin anuncia la fecha en la que presentará el AMR-26, el primer coche de Newey

Fernando Alonso durante el GP de Brasil

Fernando Alonso y uno de los peores años de su carrera en Fórmula 1: posición en el Mundial, puntos...

Lamine Yamal durante un partido con la Selección Española
Selección Española

Lamine Yamal explica por qué eligió a la Selección: "Siempre quise jugar una Eurocopa, un Mundial..."

Hansi Flick, en rueda de prensa
LaLiga EA Sports

Hansi Flick y su imagen ante el Alavés: "Le sacaron la roja a Marcus. Quise tomar un poco el aire, no quería discutir"

Norris, Piastri y Verstappen, en Lusail
Fórmula 1

Las cuentas por el título de la Fórmula 1: Norris, Verstappen y Piastri, en 16 puntos antes del GP de Abu Dhabi

Tres pilotos (Norris, Verstappen y Piastri) pueden ser campeones del mundo de F1 en la última carrera del año, en el GP de Abu Dhabi.

Alcaraz y Sinner tras la final del Six Kings Slam 2025
Calendario ATP

Carlos Alcaraz responde a los que le critican por jugar exhibiciones: "Es normal que no lo entiendan, pero para mí..."

El murciano, ganador de seis grand slam, da su opinión sobre el hecho de criticas el apretado calendario de la ATP y jugar exhibiciones.

Nicola Pietrangeli, en una imagen de archivo

Muere a los 92 años Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis y primer italiano en ganar un grand slam

María Pérez, con el premio a 'Atleta del Año' en Mónaco

María Pérez, primera española galardonada como 'atleta del año' por World Athletics

Xabi Alonso, en la banda de Montilivi

Xabi Alonso y el posible penalti a Rodrygo: "Me han dicho que sí era una jugada revisable por el VAR, te sorprende..."

Publicidad