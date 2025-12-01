Aston Martin anuncia la fecha en la que presentará el AMR-26, el primer coche de Newey

Llegan nuevos tiempos para Aston Martin y Fernando Alonso. A falta de solo un Gran Premio para dar carpetazo a un 2025 horrible para la escudería británica, y por ende para el veterano piloto asturiano, Aston Martin no ha querido esperar más y este lunes por la tarde ha anunciado la fecha en la que desvelará el coche para el próximo año.

9 de febrero de 2026

El equipo inglés ha anunciado en sus redes sociales que el 9 de febrero de 2026 será el día en el que el mundo vea el diseño del monoplaza que pilotarán Fernando Alonso y Lance Stroll en busca del mejor y más esperado rendimiento en la historia de la escudería.

El primer coche de Newey en Aston Martin

Lo más ilusionante para los aficionados de la escudería, y lógicamente de Fernando Alonso, es que este monoplaza ha sido el primero que ha sido revisado, supervisado y prácticamente diseñado por el mejor ingeniero de Fórmula 1 de todos los tiempos, Adrian Newey, un hecho que permite soñar a Fernando por puntos, podios y quien sabe si victorias. Aunque eso es mucho decir, la esperanza es lo último que se pierde, pero en el caso de tener contigo a Newey es lo primero que se tiene. 2026 es el último año que tiene firmado el español en la Fórmula 1. Después...

Adrian será Team Principal en 2026

Además, en las últimas horas, justo cuando la temporada está viendo su fin, Aston Martin también ha aprovechado para hacer cambios más que relevantes. La semana pasada anunció que el propio Adrian Newey será el jefe de equipo (Team Principal) de cara a 2026: "Guiará al equipo técnico, incluidas las operaciones del coche en la pista", informó. Aston Martin en sus redes sociales.

Andy Cowell, su predecesor en el cargo, pasará entonces a asumir el rol de "Director de Estrategia": "Utilizará su experiencia única para ayudar a optimizar la asociación técnica entre el equipo, Honda, Aramco y Valvoline", dijo el equipo.

Por otra parte, Newey ya llevaba meses trabajando como actual ingeniero jefe de Aston Martin en su empeño de diseñar un coche competitivo de cara al cambio de reglamento para 2026.

Alonso, contento con el cambio

Alonso, el piloto estrella de la escudería que en 2023 se subió al podio hasta en ocho ocasiones, celebró este cambio: "Sinceramente, creo que Newey tiene todas las habilidades para fabricar un coche rápido, él sabe cómo dirigir un equipo y cómo todos deben concentrarse en una sola dirección, así que es un gran líder y estoy contento con este anuncio", además se pronunció sobre las nuevas funciones de Cowell: "Andy asume diferentes responsabilidades en el área que mejor domina, así que parece un cambio lógico y estoy contento con ello".

