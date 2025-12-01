Hansi Flick y su imagen ante el Alavés: "Le sacaron la roja a Marcus. Quise tomar un poco el aire, no quería discutir"

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha comparecido ante los medios en la previa del duelo liguero ante el Atlético de Madrid y ha hablado sobre su comentada en el banquillo ante el Alavés, cuando se le vio abatido y con Raphinha tratando de animarle.

"Creo que sería un buen momento para ganar, contra uno de los grandes. Es curiosa la imagen mía que ha salido de aquel partido. No sé quién inició los comentarios. Estaba decepcionado, porque perdimos muchos balones, hubo dos tarjetas rojas al banquillo... cuando marcamos el tercero, le enseñaron la roja a Marcus y yo había hablado con él, es mi amigo, es la persona más importante que tengo aquí, y tenía en mi cabeza la conversación. Quise tomar un poco el aire, no quería discutir", ha reconocido el entrenador alemán.

Hansi Flick ha subrayado que se encuentra bien y preparado para el resto de la temporada.

"Pero estoy bien, y fuerte para todo lo que depare el club. Estoy muy contento de estar aquí. Es normal que en un partido así se tuerzan las cosas. Estos partidos te afectan, dedicas muchas energías. Pero luego, llego a casa y me relajo. Pero no estaba triste ni pensando en otras cosas. No estamos tan al máximo como el año pasado, pero tenemos potencial y trabajamos para subir el nivel", añadió Flick.

El entrenador azulgrana analizó el partido ante el Atlético de Madrid, un equipo llega en su mejor momento de la temporada al Camp Nou.

"Sabemos que jugamos contra un equipo fantástico, de mucha calidad y con uno de los mejores entrenadores. Será un partido duro. Vamos líderes, pero no ha acabado la temporada. Tenemos que seguir trabajando, hay muchos equipos fantásticos preparados para dar lo máximo. Estoy contento, recuperando jugadores y podemos mejorar nuestro nivel", apuntó Flick.

"El otro día cometimos muchos errores. Tenemos calidad para controlar mejor el partido y el otro día lo eché de menos. Hay que subir el nivel, hay calidad y capacidad para hacerlo", reconoció el entrenador culé.

El técnico alemán adelantó que Pedri "está preparado para ser titular, podría serlo, de hecho" y, por el contrario, aseguró que Araujo no estará disponible "por una situación privada".

"Raphinha sí (puede ser titular), pero Araujo no está aún preparador para jugar. Nos hemos ocupado de Raphinha, ha hecho solo el rondo y luego ha parado. Confío en que pueda jugar todo el partido. Ronald no está preparado, es una situación privada y no quiero decir más. Os pediría que los respetaseis, es lo que puedo y voy a decir", aseguró Hansi Flick.

"¿Ter Stegen? No es el momento de hablar de esto. No está para jugar"

Respecto a la situación de Ter Stegen, el alemán fue muy conciso: "No es el momento de hablar de esto. No está para jugar. Tenemos que esperar y dar los siguientes pasos".

Hansi Flick sí aclaró que la presión su segunda temporada en el Barcelona es la misma que el año pasado.

"No, es la misma que la temporada pasada. Ya dije que este año sería más difícil. Todo el mundo quiere batir al campeón. Estamos líderes, pero no estamos a nuestro mejor nivel, tenemos que dar los pasos para mejorar", admitió el entrenador alemán.

Respecto al Girona - Real Madrid, Hansi Flick aseguró que no vio el partido.

"No lo vi. Me llegaron mensajes y vi algunos resúmenes. Solo me centro en mi equipo", afirmó Flick.

Por último, el entrenador del Barcelona elogió al Atlético de Madrid.

"Debemos jugar a nuestro máximo nivel ante un gran equipo. Es uno de los mejores equipos de Europa, con una gran calidad y que ha mejorado con el mercado de fichajes de verano. Me gusta verlos jugar, porque en ataque son muy buenos... aunque nosotros también tenemos calidad y nuestra tarea es demostrarlo", concluyó Hansi Flick.