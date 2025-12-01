Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las cuentas por el título de la Fórmula 1: Norris, Verstappen y Piastri, en 16 puntos antes del GP de Abu Dhabi

Tres pilotos (Norris, Verstappen y Piastri) pueden ser campeones del mundo de F1 en la última carrera del año, en el GP de Abu Dhabi.

Norris, Piastri y Verstappen, en Lusail

Norris, Piastri y Verstappen, en LusailReuters

La victoria de Max Verstappen en el GP de Catar, unido al descalabro estratégico de McLaren, han convertido el GP de Abu Dhabi, del 5 al 7 de diciembre, en una auténtica final por el título de Formula 1, con tres pilotos separados por solo 16 puntos: Lando Norris (408 puntos), Max Verstappen (396) y Oscar Piastri (392). Los tres tienen opciones de llevarse el título, aunque la batalla parece cosa de Norris y Verstappen.

El trazado de Yas Marina dictarán sentencia este fin de semana y lo que es seguro es que Lando Norris el único que depende de sí mismo para salir campeón en la última carrera del año. El británico logrará su primera corona de Fórmula 1 si logra terminar en el podio, sin importar el resultado que logran Max Verstappen y su compañero Oscar Piastri.

Y es que al británico le sirven los 15 puntos que otorga la tercera plaza en el podio para ser inalcanzable tanto para el piloto neerlandés como para el australiano.

Max Verstappen, que opta a su quinta corona (2021, 2022, 2023 y 2024), debe ganar el GP de Abu Dhabi y esperar a que Lando Norris no suba al podio en Yas Marina. Si el de Red Bull es segundo, necesitaría que Norris fuera octavo o peor; mientras que si Verstappen en tercero, solo sería campeón si Norris es noveno o peor.

Oscar Piastri cuenta también con opciones de ser campeón en Abu Dhabi, pero necesita ganar la carrera y que Lando Norris sea sexto o peor en Yas Marina.

Lando Norris será campeón en Abu Dhabi si:

- Gana la carrera o finaliza entre los tres primeros.

Max Verstappen será campeón en Abu Dhabi si:

- Gana la carrera y Norris no sube al podio.

- Es segundo y Norris es octavo o peor.

- Es tercero y Norris es noveno o peor.

Oscar Piastri será campeón en Abu Dhabi si:

- Gana la carrera y Norris es sexto o peor.

Puntos por carrera de Fórmula 1

1º- 25 puntos

2º- 18 puntos

3º- 15 puntos

4º- 12 puntos

5º- 10 puntos

6º- 8 puntos

7º- 6 puntos

8º- 4 puntos

9º- 2 puntos

10º- 1 punto

