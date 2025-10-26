Real Madrid - Barcelona, en directo: ¡30 minutos para que arranque el primer Clásico de la temporada!

El Bernabéu no dictará sentencia, pero será la primera piedra de toque y quien sabe si de inflexión para los dos grandes contendientes al título liguero. El feudo blanco acoge el primer Clásico de la temporada -Xabi se estrena- con el Real Madrid como líder con 24 puntos, dos más que el Barça de Flick (22). Una victoria madridista les dejaría con cinco de diferencia -máxima de lo que llevamos de Liga- y una culé supondría un nuevo sorpasso.

Los locales, además, tienen mucho que demostrar, no solo por la 'reciente' manita encajada ante el Atlético, sino porque Xabi necesita dar un golpe encima de la mesa (cayó en el otro partido grande ante el PSG en el Mundial) y los merengues vienen también de perder los últimos cuatro Clásicos oficiales (4-3, 3-2 en la final copera y las goleadas en el Bernabéu por 2-5 y 0-4). El último Clásico que ganó el Madrid fue en abril de 2024 (3-2). Mbappé y Lamine serán el foco de todas las miradas y también está por ver la formación y el once de Xabi.

En cuanto a las ausencias para hoy, los locales no contarán con Alaba ni Rüdiger; mientras que el Barça sufre las ausencias de Joan García, Ter Stegen, Christensen, Gavi, Olmo, Raphinha y Lewandowski.

Onces OFICIALES de Real Madrid y Barça

Estas son las alineaciones oficiales de Xabi Alonso y Hansi Flick para el partidazo del Bernabéu:

Real Madrid: Courtois; Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler; Bellingham; Mbappé y Vinicius.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine, Rashford y Ferran.

