Real Madrid - Barcelona, en directo: ¡30 minutos para que arranque el primer Clásico de la temporada!

Merengues y culés se ven las caras por primera vez en la temporada con el liderato en juego. Sigue en directo el Clásico de Liga entre Real Madrid y Barça.

Mbapp&eacute; y Lamine Yamal, estrellas de El Cl&aacute;sico de Liga

Mbappé y Lamine Yamal, estrellas de El Clásico de LigaX: @LaLiga

Juan Manuel M. Lardón
Actualizado:
Publicado:

El Bernabéu no dictará sentencia, pero será la primera piedra de toque y quien sabe si de inflexión para los dos grandes contendientes al título liguero. El feudo blanco acoge el primer Clásico de la temporada -Xabi se estrena- con el Real Madrid como líder con 24 puntos, dos más que el Barça de Flick (22). Una victoria madridista les dejaría con cinco de diferencia -máxima de lo que llevamos de Liga- y una culé supondría un nuevo sorpasso.

Los locales, además, tienen mucho que demostrar, no solo por la 'reciente' manita encajada ante el Atlético, sino porque Xabi necesita dar un golpe encima de la mesa (cayó en el otro partido grande ante el PSG en el Mundial) y los merengues vienen también de perder los últimos cuatro Clásicos oficiales (4-3, 3-2 en la final copera y las goleadas en el Bernabéu por 2-5 y 0-4). El último Clásico que ganó el Madrid fue en abril de 2024 (3-2). Mbappé y Lamine serán el foco de todas las miradas y también está por ver la formación y el once de Xabi.

En cuanto a las ausencias para hoy, los locales no contarán con Alaba ni Rüdiger; mientras que el Barça sufre las ausencias de Joan García, Ter Stegen, Christensen, Gavi, Olmo, Raphinha y Lewandowski.

Onces OFICIALES de Real Madrid y Barça

Estas son las alineaciones oficiales de Xabi Alonso y Hansi Flick para el partidazo del Bernabéu:

  • Real Madrid: Courtois; Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler; Bellingham; Mbappé y Vinicius.
  • Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine, Rashford y Ferran.

¡Sigue el Clásico aquí, en directo!

En la parte inferior de esta noticia podrás seguir la previa, los onces oficiales, la última hora y el resultado del Clásico entre Real Madrid y Barça con la retransmisión en directo.

EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar
imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

¡30 minutos para que arranque el Clásico!

Habrá LLENAZO en el Bernabéu, como no puede ser de otra manera. Empiezan a florecer los nervios en los aficionados, hoy 'solo' son 3 puntos pero un Clásico siempre es mucho más. El Madrid es líder con 24 puntos y el Barça segundo con 22.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

La 'maldición' de Marcus Sorg

Es el segundo entrenador del Barça y hoy actuará como primero en el Clásico tras la roja a Hansi Flick en Girona. El alemán verá el partido desde el palco y su ayudante será el encargado de dirigir al equipo desde el banquillo...

Lo malo para el Barça es que en los dos partidos de Sorg como primer entrenador el equipo culé perdió... fue el año pasado ante el Leganés y el Atlético de Madrid. Tampoco es una maldición... pobre hombre, porque hoy, en el Bernabéu y ante el Real Madrid podría volver a 'perder'.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

¿Tchouaméni para tapar a Pedri?

La baja de Ceballos y la necesidad de tener a Valverde en el lateral derecho (aunque Carvajal y Trent están en la convocatoria) obliga a Xabi a alinear a Camavinga, que podría servir de perro de presa para intentar desquiciar a Pedri, el cerebro del Barça y por el que pasa toda la creación del equipo de Flick. Güler repite titularidad porque, además de estar jugando muy bien, es un perfil que enamora a Xabi por su versatilidad, calidad y visión de juego. Es un jugador diferente y ve espacios donde la mayoría no lo hacen.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

¡¡XI DEL BARÇA...!! ¡Sin sorpresas esta vez!

No tenía mucho margen Flick... Con las bajas parece que tenía bastante claro el once para hoy. Así sale el FC Barcelona en busca de su tercera victoria consecutiva en el Santiago Bernabéu:

🔴🔵 11: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; Ferran Torres.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

¡¡ONCE OFICIAL DEL REAL MADRID!!

¡Vamos ya con la alineación oficial de Xabi Alonso en su primer Clásico! Sin mucha sorpresa, juega Camavinga en el medio, Valverde en la banda derecha y Güler en el medio. Habrá que ver la formación exacta aunque apunta a 4-4-2. Mbappé y Vini arriba.

⚪ 11: Courtois; Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler; Bellingham; Mbappé y Vinicius.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

El Barça enlaza cuatro victorias consecutivas ante el Real Madrid

Es uno de los datos de este Clásico... El Real Madrid llega tras haber perdido los últimos cuatro enfrentamientos oficiales ante el Barcelona (4-3, 3-2 en la final copera y las goleadas en el Bernabéu por 2-5 y 0-4 en la Liga). El último Clásico que ganaron los merengues fue en abril de 2024 (3-2).

Es el equipo de Xabi el que va líder pero da la sensación de que son ellos los que tienen que demostrar más este domingo a partir de las 16:15. Todavía colea el derbi, los últimos Clásicos y una última temporada en blanco...

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

¡Mbappé vs Lamine! El duelo que todos esperan

No hay duda, son los dos mejores de su equipo y ambos pugnarán por ser más decisivo que el otro y ayudar a la victoria de su equipo en este primer Clásico.

Mbappé llega al duelo con 10 goles y 2 asistencias en Liga (Pichichi), pero es que también ha marcado 5 tantos en los tres partidos de Champions, donde solo se quedó sin marcar ante la Juve este pasado miércoles.

Lamine, a su vez, tiene peores números porque ha estado lesionado varios partidos y porque su contribución al juego es otra. En Liga ha marcado 2 goles y ha repartido 4 asistencias de gol.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

Antes de los onces oficiales... repasamos las bajas y los lesionados de El Clásico

Al primer Clásico de la temporada llegan en dinámicas parecidas ambos equipos, aunque es el Barça el que lo afronta con bajas mucho más importantes.

🩼 Además de Hansi Flick, que no estará en el banquillo tras ver la roja ante el Girona por protestar, el Barça tiene las bajas de Joan García, Ter Stegen, Gavi, Olmo, Raphinha y Lewandowski; mientras que en los blancos las únicas ausencias son Alaba y Rüdiger.

El Madrid cuenta con casi todos a su disposición y solo depende de Xabi el elegir la formación y el once para uno de los partidos más importantes de la temporada.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

Lamine Yamal encendió El Clásico

"Sí, roban, se quejan, hacen cosas que no sé...", dijo la estrella del Barça hace unos días en la Kings League sobre el Real Madrid y las supuestas ayudas arbitrales. Unas palabras que provocaron la reacción de sorpresa de Ibai Llanos: "¿El Madrid roba?", "Hombre, a ver, a ver...", volvió a decir el atacante culé. A su 'rescate' también salió Gerard Piqué, que también acusó al Madrid hace poco de ser beneficiado siempre por los arbitrajes: "Esto no es discutible"; algo que también ha recalcado en varias ocasiones el propio presidente azulgrana Joan Laporta.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

Real Madrid - Barcelona, en directo: alineaciones y última hora de El Clásico de hoy en LaLiga

¡¡¡Muy buenas tardes de domingo y bienvenidos al primer Clásico de la temporada!!! ¡El Santiago Bernabéu acoge el primer Real Madrid-Barça con todo un liderato de Liga en juego! Estamos en la jornada 10 y son los blancos los que lideran la competición con 24 puntos por 22 de los azulgrana. Hoy, puede ampliarse la diferencia, mantenerse igual o que el Barça tome el mando.

Flick no estará en el banquillo, los visitantes tienen muchas ausencias y el Clásico, como siempre, viene calentito tras las polémicas declaraciones de Laporta y Lamine. El partidazo empieza a las 16:15 en la capital pero hasta entonces... vamos con la previa, los onces oficiales y la última hora.

¡ARRANCAMOSSS!

