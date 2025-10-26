Así fue el tremendo enfado de Vinicius con Xabi Alonso tras ser sustituido en El Clásico: el brasileño se fue directo a vestuarios

Y llegó el día en el que Vinicius explotó contra Xabi... El brasileño montó un 'show' en el césped del Bernabéu después de ver su dorsal en el minuto 72' y tener que dejar el terreno de juego por Rodrygo en pleno Clásico, con el partido en un puño (2-1) y después de estar cuajando uno de sus mejores partidos en meses.

Era la tónica habitual en los últimos partidos, Vinicius partiendo de titular y siendo sustituido en los últimos 10 o 15 minutos por Rodrygo Goes. Por dos razones aparentes: un nivel tirando a bajo del brasileño y el hecho de que Xabi quería meter a Rodrygo en la banda en la que más daño hace.

Vinicius explotó

Vini 'aguantó' el chaparrón los últimos partidos, pero hoy explotó en pleno Clásico. Esta vez no entendía como su entrenador quiso prescindir de él con el partido completamente abierto (2-1 para los blancos) y cuando estaba protagonizando su mejor partido en mucho tiempo. El 7 blanco provocó un penalti que luego se anuló, generó de la nada la jugada del 2-1 y desbordó la mayoría de las veces a Koundé.

Sin embargo, el técnico vasco decidió quitarle y fue ahí cuando Vinicius empezó a hacer muecas, aspavientos y se dirigió incrédulo al banquillo criticando la decisión de su entrenador, que quiso curarse en salud y no cruzar miradas con el jugador en ningún momento. Es más, el delantero se fue directamente a vestuarios para calmarse y volvió pocos minutos después para vivir el final del Clásico junto a sus compañeros. Y lo hizo con toda la intensidad del mundo, básicamente porque después llegó a picarse con Lamine y se vio involucrado en la tangana final.

"¿Lo de Vini? Lo hablaremos..."

Xabi, por su parte, sabía la que se le venía encima tras la reacción de su jugador y ya tenía la respuesta preparada en rueda de prensa: "No quiero perder el foco de lo importante, sobre lo de Vinicius... lo hablaremos... Dentro del gran partido que ha sido, Vini también ha aportado mucho". El tolosarra añadió que la victoria fue "merecida" e incluso "corta". El enfado de Vini es una realidad, pero también sucedió en un momento de mucha efervescencia y es posible que tanto jugador como entrenador lo solucionen de cara al futuro. El carioca, por su parte, reaccionó a la victoria en redes sociales:

El Real Madrid sumó este domingo su primera victoria en los últimos cinco Clásicos oficiales y amplió la distancia con el Barça en Liga (1º Real Madrid 27 puntos y 2º Barça con 22).