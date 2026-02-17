Sorteo de octavos, cuartos y semifinales de la Champions League 2025 - 2026: Horario, cómo funciona, equipos clasificados y eliminatorias

Nyon acogerá el próximo viernes 27 de febrero uno de los sorteo más esperados del año en el mundo el fútbol, el sorteo de octavos, cuartos y semifinales de la Champions League 2025 - 2026. La máxima competición de fútbol a nivel de clubes celebra su último sorteo del año, el que marcará el camino y las eliminatorias de los 16 equipos que aún siguen con vida hasta la final del próximo 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría).

A esta hora, ya hay ocho equipos clasificados para dicho sorteo, los ocho clubes que finalizaron en el top-8 la fase liga de la Champions League: Arsenal (1º), Bayern (2º), Liverpool (3º), Tottenham (4º), Barcelona (5º), Chelsea (6º), Sporting de Portugal (7º) y Manchester City (8º).

Los otros ocho clubes que estarán en el sorteo de octavos, cuartos y semifinales de la Champions League 2025 - 2026 saldrán de las eliminatorias de los playoffs, que se van a jugar los días 17 / 18 y 24 / 25 de febrero. Las eliminatorias de los playoffs de la Champions League 2025 - 2026 son las siguientes:

- Mónaco vs PSG

- Galatasaray vs Juventus

- Benfica vs Real Madrid

- Borussia Dortmund vs Atalanta

- Qarabag vs Newcastle

- Brujas vs Atlético de Madrid

- Bodo/Glimt vs Inter de Milán

- Olympiacos vs Bayer Leverkusen

¿Cómo funciona el sorteo de octavos, cuartos y semifinales de la Champions League?

El sorteo de octavos, cuartos y semifinales de la Champions League vendrá determinado por la posición de los ocho cabezas de serie en la fase liga, es decir, los ocho equipos que terminaron en el top-8 se repartirán en los dos lados del cuadro y siempre en llaves de dos equipos. De esta forma, el sorteo comenzará con la extracción de las ocho bolas de los ocho equipos que fueron top-8 en la fase liga. Los dos primeros clasificados (Arsenal y Bayern) irán cada uno a un lado del cuadro, lo mismo pasará con el tercer y cuarto clasificados (Liverpool y Tottenham), el quinto y sexto (Barcelona y Chelsea); y el séptimo y octavo (Sporting y Manchester City).

Una vez se coloquen a los ocho cabezas de serie en los dos lados del cuadro, se procederá a sortear las eliminatorias de octavos de final. Los ocho ganadores de los playoffs eliminatorios jugarán sí o sí contra los ocho cabezas de serie (los ocho equipos que finalizaron dentro del top-8). Las llaves de dichos cruces de 1/8 de final ya están determinadas, por lo que a cada ganador de eliminatoria de los playoffs le corresponden un duelo contra dos posibles rivales.

Los dos ganadores del Benfica (24º) - Real Madrid (9º) y del Bodo/Glimt (23º) - Inter (10º) jugará en los octavos de final contra Sporting o Manchester City.

Los dos ganadores del Mónaco (21º) - PSG (11º) y Qarabag (22º) - Newcastle (12º) se emparejarán con Chelsea y Barcelona.

Los dos ganadores de Galatasary (20º) - Juventus (13º) y Brujas (19º) - Atlético de Madrid (14º) se medirán en octavos de final contra Liverpool y Tottenham.

Por último, los dos ganadores de los playoffs Borussia Dortmund (17º) - Atalanta (15º) y Olympiacos (18º) - Bayer Leverkusen (16º) jugarán en los octavos de final de la Champions League ante Arsenal y Bayern Múnich.

Los cabezas de serie contarán con el factor campo a favor en todas las eliminatorias, es decir, jugarán el partido de vuelta en cada. De esta forma, se puede asegurar que el Barcelona jugará el partido de vuelta sí o sí en el Camp Nou; mientras que Real Madrid y Atlético, si logran superar el playoff eliminatorio, deberán jugar el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League fuera de casa.

La ventaja del factor campo se mantendrá en los duelos de cuartos de final y semifinales ateniendo a la posición del top-8, es decir, Arsenal (1º) y Bayern (2º) siempre tendrán el factor campo a favor, pero esa ventaja podrá ser 'robada' por otro equipo si les elimina. Es decir, si un equipo elimina a un top-8 hereda su ventaja a la hora de disputar las eliminatorias. Por ejemplo, si Borussia Dortmund, Atalanta, Olympiacos o Bayer Leverkusen eliminaran en un cruce de 1/8 de final a Arsenal o Bayern heredarían sus privilegios en las siguientes eliminatorias y jugarían los partidos de vuelta en casa.

Y en caso de que se enfrenten en cuartos de final dos equipos del top-8, por ejemplo, Liverpool (3º) y Barcelona (5º), el factor cancha le pertenecería a los ingleses porque primaría haber finalizado por delante de los de Hansi Flick en la fase liga.

Cuadro final de la UEFA Champions League 2025 - 2026 | Reuters

Posibles rivales de Barcelona, Atlético y Real Madrid en octavos de final

El Barcelona, quinto en la fase liga, está clasificado directamente para los octavos de final de la Champions League y jugará en octavos de final contra Mónaco / PSG o Qarabag / Newcastle.

El Real Madrid y el Atlético deben superar sus eliminatorias de playoffs ante Benfica y Brujas para estar en los octavos de final de la Champions League. Si logran pasar esta eliminatoria, los de Arbeloa podrían jugar en 1/8 de final frente a Sporting o Manchester City; mientras que los de Simeone se cruzarían contra Tottenham o Liverpool.

Fechas de las eliminatorias de la Champions League 2025 - 2026

Playoffs eliminatorios: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026

Octavos de final: 10/11 y 17/18 marzo de 2026

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)

Horario y dónde ver el sorteo de octavos, cuartos y semifinales de la Champions League

El sorteo de octavos, cuartos y semifinales de la Champions League 2025 - 2026 se celebrará el viernes 27 de febrero a las 12:00 horas en Nyon (Suiza).

El sorteo se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con todos los cruces, eliminatorias y rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid.