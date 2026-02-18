Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Atlético desperdicia dos ventajas en Brujas y el Metropolitano decidirá el playoff de Champions (3-3)

Los de Simeone llegaron a dominar 0-2, pero permitieron la reacción belga en otro partido de altibajos.

Giuliano Simeone en acci&oacute;n ante el Brujas

Giuliano Simeone en acción ante el BrujasReuters

Luis F. Castillo
Publicado:

El Atlético de Madrid ha empatado 3-3 este miércoles en su visita al Brujas en la ida del playoff de la Champions League, en otro partido de altibajos para el conjunto rojiblanco. Los de Diego Pablo Simeone llegaron a dominar 0-2, pero permitieron la reacción belga y, al menos, salvaron un empate que deja todo por decidir en la vuelta en el Riyadh Air Metropolitano.

Bajo una lluvia incómoda en el Jan Breydelstadion, el Atlético empezó firme y encontró premio temprano. En el minuto 5, tras un córner, Joaquin Seys tocó el balón con el brazo y, tras revisión del VAR, el colegiado Glenn Nyberg señaló penalti. Julián Álvarez transformó la pena máxima y adelantó a los madrileños (0-1), confirmando su recuperación tras romper su sequía días antes ante el Barcelona en Copa.

El Brujas respondió con intensidad. Onyedika, Tresoldi y el propio Onyedika pusieron a prueba a Jan Oblak, que sostuvo a los suyos en los primeros compases. El intercambio de golpes continuó hasta que, en el 44', Lookman apareció para firmar el 0-2 en el segundo palo, tras un córner prolongado por Antoine Griezmann.

Reacción belga tras el descanso

El descanso no frenó al conjunto belga. En el 51', el Brujas recortó distancias con un tanto de Onyedika tras una acción a balón parado, repitiendo la fórmula que había dado ventaja al Atlético. Poco después, el desajuste defensivo rojiblanco permitió el 2-2: Diakhon desbordó por la izquierda y Tresoldi remató en el área pequeña ante la pasividad visitante.

Simeone reaccionó dando entrada a Alexander Sorloth y Álex Baena. El noruego rozó el gol con un cabezazo al larguero y más tarde obligó a Simon Mignolet a intervenir con el rostro en una ocasión clarísima. El 2-3 llegó tras un centro de Marcos Llorente que Joel Ordóñez introdujo en su propia portería ante la presión de Sorloth.

Pero el Atlético volvió a mostrar fragilidad. El Brujas, empujado por su afición, encontró el empate definitivo en el minuto 90 gracias a un disparo cruzado de Christos Tzolis tras controlar en el área.

En el tiempo añadido, el conjunto local dominó y buscó la remontada completa, aunque sin éxito. El 3-3 deja la eliminatoria abierta y obliga al Atlético a mejorar su consistencia defensiva y su puntería si quiere evitar que la Champions vuelva a atragantársele. La decisión final, en el Metropolitano.

