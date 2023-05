Pepe Castro: "Ojalá podamos dedicarle el título a Sergio Rico"

El Sevilla ha aterrizado este martes en Budapest, donde este miércoles disputará la final de la Europa League ante la Roma en el Puskás Aréna. Será la séptima final en esta competición para el equipo hispalenses, que ha ganado las seis jugadas con anterioridad (2006, 2007, 2014, 2015, 2016 y 2020). Una final especial por muchos motivos y que, si se gana, tendrá un destinatario muy especial a quien dedicarle la que sería séptima Europa League: Sergio Rico.

El exportero del Sevilla, jugó en ese club de 2014 a 2018, se encuentra ingresado y sedado en el hospital de Sevilla tras ser golpeado por un caballo en El Rocío. El último parte médico de Sergio Rico confirma que se mantiene "sin cambios significativos" y estable dentro de la gravedad. Pepe Castro, presidente del Sevilla, se ha acordado de Rico nada más aterrizar en Budapest.

"Estuve con su familia. Tenemos que acordarnos de uno de los nuestros . Desearle lo mejor; parece que van pasando las horas y es bueno que no haya nada que lo empeore. Ojalá que, primero, se salve y esté todo bien, y después que ganemos y que podamos ofrecerle el título a uno de los nuestros que lo está pasando muy mal", ha indicado Castro.

Hay mucha preocupación por el estado de Sergio Rico, cuyo estado es grave, algo que se confirma leyendo el mensaje que ha publicado su mujer en su cuenta de Instagram. "No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto", señala Alba Silva en un desgarrador y emotivo mensaje en sus redes sociales.

"En dos meses se le ha dado la vuelta a la situación"

En otro orden de cosas, Pepe Castro ha analizado la final de la Europa League ante la Roma de Mourinho y ha asegurado que "sólo el Sevilla puede ganar un título europeo en España, algo para poner en valor a esta plantilla".

"En dos meses se la ha dado la vuelta a la situación. Toca disfrutar de la final. Otro club la hubiera tirado, no nosotros porque esta competición es religión", ha destacado Castro.

El presidente del Sevilla elogió a la Roma y apunto que se enfrentan a "un equipazo, con un presupuesto enorme y un gran entrenador".

"Esta competición es especial y el entrenador (Mendilibar) ya está en la burbuja para ganar", ha concluido Castro nada más pisar Budapest.