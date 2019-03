Pellegrini: "La eliminatoria no acaba en la ida"

EL CITY SE MIDE ANTE EL DINAMO KIEV EN UCRANIA

El técnico del Manchester City, Manuel Pelligrini, consideró que el choque de ida que afronta su equipo en los octavos de final de la Champions no es definitivo. ''Son los primeros 90 minutos de un partido de 180 minutos, no importa lo que pase, la eliminatoria no acaba mañana''. Los ingleses se enfrentan al Dinamo de Kiev en Ucrania y buscan pasar a los cuartos por primera vez en la historia del club.