Raphinha y Lamine Yamal guían al Barça a los cuartos de final de la Champions

El FC Barcelona sella su pase a cuartos de final de la Champions League. Montjuic se divierte con el juego de su equipo en un tempranero partido que arrancaba a las 18:45 horas. Pese a que no era la hora más habitual para hacerlo, y con todas las discotecas cerradas, Lamine Yamal puso a bailar a los defensores de un Benfica sobrepasado por el juego del conjunto culé. Pedri puso la calma cuando tocaba y aceleró cuando era oportuno. Raphinha se consolida como el máximo goleador de la competición con 11 goles tras un doblete al equipo luso. Los blaugranas desplegaron su mejor fútbol certificando un 3-1.

Los de Hansi Flick no dieron opción a un Benfica que no renunció a salir con la pelota jugada, pero que sucumbió a la presión intensa del conjunto de blaugrana. Los jugadores del Barça no dieron tregua a los lusos con sus recuperaciones en campo contrario. Flick recupera al mejor Frenkie de Jong, que rompió líneas a su antojo y cierra un partido muy completo. A punto estuvo de marcar el cuarto gol.

En el minuto 10 de la primera parte, tras varios intentos, el FC Barcelona abrió el marcador con una jugada 'maradoniana' de Lamine Yamal. El extremo español se fue de varios defensas con un recorte que los dejó sentados y tras centrar al palo largo del portero, remataba a placer Raphinha. Sin embargo, a los dos minutos, el conjunto lisboeta empataba el encuentro en un saque de esquina. Otamendi entraba en el segundo palo aprovechando una peinada de Lewandowski para rematar.

Un toque sutil y una rosca casi perfecta de Lamine Yamal puso el 2-1 en el marcador. El extremo recortó hacia dentro tras recuperar una pelota que se perdía por banda, y sin golpear extremadamente fuerte, colocó la redonda en la escuadra derecha de Trubin.

Raphinha sentenciaba prácticamente la eliminatoria en el minuto 41 tras una gran jugada por el carril central de Balde. El lateral arrancó como una moto, cruzó el campo y descargó sobre el brasileño, que con un disparo cruzado batió la portería del portero de 'As Águias'.

Mientras el Barça se divertía en el campo, el Benfica no lograba meter el diente a la adelantada defensa liderada por un sólido Íñigo Martínez que cuajó un gran partido. Ya en el minuto 49 parecía que las cosas sonreían a los lusos con gol de Aursnes. Sin embargo, el árbitro lo anulaba por fuera de juego.

El equipo de Bruno Lage se evaporó pronto y tuvo muy poco peligro en el área rival en la segunda mitad del encuentro. Pavlidis fue de lo más destacado del Benfica, que se despide de la competición continental. Por su parte, el Barça sigue enrachado y lleva 17 partidos invicto.

