Pedro: "El Chelsea me ha venido muy bien para crecer como jugador"

Pedro Rodríguez, habitual en la lista del seleccionador Vicente del Bosque, ha confirmado las buenas sensaciones tras su fichaje por el Chelsea y se ha mostrado contento por el juego mostrado frente a Eslovaquia. "Cuando tienes más minutos y juegas en tu equipo, tienes otro ritmo, otra confianza y otra mentalidad, por lo que la selección y el Chelsea me han venido muy bien para seguir creciendo como jugador", ha señalado Pedro.

El canario del Chelsea ha defendido también el papel que juega su compañero Diego Costa en la selección, del que quizás, destaca el canario, "le está faltando suerte de cara al gol", pero que por lo demás "está trabajando muy bien, con muchas ganas y creando muchos espacios para el equipo, lo que es un plus que acabará por traer goles".

El ex barcelonista no se ha mantenido al margen tampoco sobre la polémica que despiertan los pitos a Gerard Pique, y ha sido contundente al reconocer que "no es grato que a alguien le piten en su casa", pero que Piqué en ese sentido, "tiene una buena personalidad y así lo ha demostrado en el campo". "A ninguno nos gusta que piten a un jugador comprometido con el equipo, esperamos que se solucione este tema, y estamos todos con Gerard. Él es un profesional y siempre lo ha demostrado defendiendo los colores y los sentimientos de esta camisa como debe ser", subrayó el jugador.

El partido de este sábado confirma las buenas sensaciones de juego que la selección había perdido en choques anteriores, y el propio Pedro destaca que "fue uno de los mejores" y que el equipo mostró su "mejor versión, con mucha llegada al área, jugando muy bien al primer toque y muy rápido, buscando siempre portería". "Estamos muy contentos en ese sentido, jugamos contra un gran rival como es Eslovaquia, que no había perdido ningún partido y la verdad que se puede que decir que después del Mundial, quizá esta ha sido nuestra mejor versión", afirmó el canario.

El jugador no tuvo problema en analizar el fracaso del Mundial y destacó lo "complicado" que es ese tipo de competiciones, ya que, añadió, "no tuvimos la suerte de empezar bien y luego todo se puso cuesta arriba, pero siempre hemos sabido que este equipo tiene muy buena plantilla y hay que confiar en los jugadores. Vicente, evidentemente, ha probado nuevas piezas también, y nosotros estamos encantados con ello y tenemos ganas y ambición para seguir haciéndolo bien y seguir cosechando grandes éxitos en la Selección".