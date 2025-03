El golazo de Leo Messi ante Atlanta United: "Es un gol que solo puede hacer el mejor jugador de la historia"

La Major League Soccer (MLS) patas arriba tras una ueva genialidad de Leo Messi. A sus 37 años y tras 22 años en activo en el fútbol profesional, el delantero rosarino se sacó de la chistera un gol tremendo en el triunfo de Inter Miami (1-2) frente a Atlanta United. Muchos lo comparan con el que La Pulga le hizo al Bayern de Múnich en 2015 en aquella semifinal de la Champions League...

Todo nació de un grosero error en la salida desde atrás de Bartosz Slisz. Messi, muy atento, le robó la cartera, dejó en el suelo a Derrick Williams con un regate en una baldosa y la picó de maravilla y con un toque exquisito ante la salida de Brad Guzan, portero del Atlanta United.

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, elogió el tanto que marcó a Lionel Messi, asegurando que ese gol solo lo podía firmar "el mejor jugador de la historia"

"El gol de Leo es un gol que solo puede hacer el mejor jugador de la historia de este deporte. No hay más que decir. Es un jugador que tiene la capacidad de hacer los goles más lindos que uno pueda ver", aseguró el entrenador argentino.

El tanto de Leo Messi abrió el camino a la remontada del Inter Miami, culminada por Fafà Picault en el 89. Inter Miami es primero en el Este de la MLS con 10 puntos y en la Copa de Campeones de la Concacaf se enfrentará en los cuartos de final a Los Angeles FC (LAFC), pero Mascherano evitó lanzar las campanas al vuelo por este potente arranque de su equipo y por mantenerse invicto.

"Hay que entender que esto recién empieza y esto es muy largo. Yo siempre digo lo mismo: no es cómo empieza sino cómo termina. No soy de los que, porque hemos empezado en una buena forma, piensa que esto está hecho. Esto hay que alimentarlo todos los días", indicó Mascherano.

"Ahora hemos pasado el primer tramo, que era difícil porque eran muchos partidos. Pero, bueno, no podemos quedarnos con eso ni mucho menos. Me gusta tener la guardia alta y no estar relajándome. Creo que tenemos que disfrutar el momento pero es solo un momento, nada más", añadió el entrenador argentino.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com