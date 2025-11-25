Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Isabel Rivero, científica y campeona mundial de boxeo: "Salió todo perfecto"

La vallisoletana conquista en casa su primer título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) en peso átomo y se convierte en la tercera española en conseguirlo.

Isabel Rivero, campeona mundial del peso átomo

Isabel Rivero, científica de profesión y boxeadora por pasión, conquista el cinturón mundial de peso átomo | Silvia González | Livia Vicente | Daniel Valares

Daniel Valares
Publicado:

Isabel Rivero, científica de profesión y boxeadora por pasión, se ha proclamado por primera vez en su carrera profesional como campeona del mundo. Lo ha hecho ante la mexicana Silvia 'La Guerrita' Torres en la categoría de peso átomo (46.2 kg): "No quería pensar en ganar o perder, quería simplemente hacer una buena pelea y que la gente disfrutara de la velada y bueno, parece que salió todo perfecto", asegura Rivero a Antena 3 Deportes.

De esta manera, se convierte en la tercera boxeadora española que se cuelga un cinturón mundial, desde María Jesús Rosa, hace 21 años; y Joana Pastrana, hace siete.

'La Finita', como se la conoce en el mundo del boxeo, agranda su palmarés con este nuevo título. Ya suma el Mundial de la WBA, dos campeonatos europeos, campeona del WBC Mediterráneo y el WBA Iberoamericano. Debutó en 2022 y tras este gran crecimiento en tan poco tiempo, la púgil sueña con llegar a lo más alto: "Hay 4 organismos mundiales y me gustaría conseguir los 4, pero eso es imposible", nos comenta.

Isabel ya peleó este mismo año por el cinturón mundial de la Organización Mundial de Boxeo (WBO), pero perdió ante la alemana Sarah Bormann; pero esta vez, sí pudo ponerse el cinturón.

"Tuve que pedir 3 semanas en el laboratorio para pelear"

Isabel trabaja como técnico en un laboratorio farmacéutico, en el Departamento de I+D y "tuve que pedir tres semanas, las tres de noviembre, para estar tranquila y centrarme en la pelea", nos asegura 'La Finita'.

Y aunque asegura estar muy contenta por lo que ha conseguido, no ha podido disfrutar del éxito como se merece porque "ganara o perdiera, tenía que venir hoy a currar", nos asegura entre risas.

