Xabi Alonso: "No soy el primer entrenador que tiene que convivir con estas situaciones"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha comparecido en Atenas en la previa del partido de la Champions League ante el Olympiacos, una rueda de prensa tensa y con el tolosarra tratando de poner el foco en el terreno de juego y no en las informaciones y rumores sobre su mala relación con algunos jugadores del vestuario. El técnico vasco ha asegurado que sí está disfrutando sus primeros meses como entrenador del club blanco, pese a la exigencia del cargo.

"Es exigente. Eso está claro. Pero seguro que no soy el primer entrenador que tiene que convivir con estas situaciones, pienso mucho cómo lo llevarían Carlo o Mou, que son los entrenadores con los que estuve, porque no son situaciones nuevas, hay que saber convivir con ellas. Tenemos al exigencia y autocrítica necesarias. No estamos contentos con los últimos partidos, también vemos la situación en la que estamos tanto en LaLiga como en la Champions, y hacia dónde queremos ir. Entonces, juntando todo eso, lo disfruto", ha apuntado Xabi Alonso.

El tolosarra se ha referido a la capacidad para gestionar vestuarios, subrayando que es una faceta importante de la labor de cualquier entrenador de un gran equipo.

"Es tan importante como la idea futbolística, el trabajo táctico, el trabajo físico, gestión de las personalidades. Sacar lo mejor y que los futbolistas se sientan lo mejor posible. Es un proceso que tiene diferentes curvas y que hay que saber tomarlas bien", ha asegurado Xabi Alonso.

El entrenador del Real Madrid, que cumple medio año en el cargo, ha analizado la actual situación del equipo tras dos empates (Rayo y Elche) y una derrota (Liverpool).

"No sabía que llevábamos seis meses. Esta siendo lo que esperaba, un trabajo muy exigente, con momentos buenos, con momentos en los que necesitas esa concentración, esa conexión... Momentos en los que tienes que mostrar una reacción, creo que estamos en uno de ellos. Pero lo estoy disfrutando con todo el 'pack', con todo lo que significa. Es un orgullo, un privilegio", ha afirmado Xabi Alonso.

Al ser preguntado por si los jugadores pueden hacer 'la cama' a un entrenador, Xabi Alonso ha pedido respeto para los futbolistas y ha reconocido que se centra en lo que sí puede controlar.

"Bueno, hay que tener mucho respeto por los jugadores. No quiero y no voy a hablar de eso. Sé lo que es el vestuario, los momentos que tienes que pasar y tienes que convivir con el ruido externo. Lo intentamos hablar, lo intentamos manejar porque son situaciones que se presentan en este club y no nos tienen que hacer perder el foco de lo que realmente es importante para nosotros. ¿Qué podemos controlar? Cómo entrenamos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, cómo pasamos estos resultados que no son los deseados... Sabemos las consecuencias que tienen, pero que no nos saquen del camino que queremos", ha indicado Xabi Alonso.

¿Es complicado lidiar con grandes jugadores?

"He tenido que convivir mucho con grandes jugadores y con grandes personalidades que son exigentes, profesionales, siempre quieren lo mejor. Tienen este tipo de reacciones pero son normales, eso les ayuda a ser lo buenos que son. Esa es la suerte de estar en el Real Madrid, que cuentas con jugadores de ese nivel. Y luego hay que estar conectados con ellos".

"En todos los equipos lo más importante son los jugadores. Nosotros tenemos un papel importante, evidentemente, de estar preparándolos, de tomar decisiones, pero al final lo decisivo es la calidad de los jugadores, la actitud de los jugadores, lo bien preparados que estén. Siempre va a depender de ellos, nosotros somos los que les acompañamos y los que tenemos que estar al lado de ellos".

¿Te sorprenden informaciones sobre que cuestionan tu puesto? ¿Te sientes respaldado por el club?

"Bueno, imagino que no es la primera vez que haces esta pregunta. Sabemos el momento que es, también sabemos la situación en la que estamos tanto en LaLiga como en la Champions y lo que a mí me preocupa es lo que pasa en Valdebebas, mañana en el campo, la preparación con los jugadores y a lo otro no le presto demasiada atención".

¿Crees que los jóvenes que llevan algún tiempo han dado un paso al frente?

"No llevamos ni cien días y esto va a seguir evolucionando tanto a nivel individual, como colectivo, personal y futbolístico. Queda mucho camino por recorrer, a veces hay una línea recta y a veces una curva. Somos autocríticos el cuerpo técnico y los jugadores y mañana tenemos otra oportunidad y el foco está en mañana".

¿Has recibido algún mensaje apoyo del club o del presidente?

"No es necesario. Hemos tenido comunicación, he hablado hoy por la mañana con el presidente, con José Ángel hablamos frecuentemente. El día a día es lo que nos hace estar comunicados".

¿Le preocupa que no le den tiempo para implantar su estilo?

"Es un proceso, todo cambio necesita un tiempo. Todo proceso no sucede inmediato y, si miramos los últimos tres partidos, sí que hay cosas que no me han gustado. Las hemos hablado y analizado. Pero si miramos un poquito más atrás ha habido momentos buenos y hemos hecho cosas buenas. No hemos sido constantes y por eso hemos tenido malos partidos".

¿Percibe que su mensaje les cuesta entenderlo a los jugadores?

"No, para nada. Lo que hablamos está muy claro. Es fútbol y hay veces en que sale mejor y las expresiones en los partidos son cosas del momento. Las entiendo porque yo las he tenido. No son cosas demasiado importantes".