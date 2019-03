De Laurentiis, presidente del Nápoles: "Dije que no a una oferta de 60 millones del Atlético por Higuaín"

El presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, aseguró este miércoles que rechazó una oferta de "60 millones de euros más dos o tres jugadores" del Atlético de Madrid por el delantero argentino Gonzalo Higuaín.

De Laurentiis compareció ante la prensa por tercera vez en los últimos tres días para desmentir especulaciones de varios diarios locales sobre el futuro del argentino, y aseguró que la única manera de sacarle del Nápoles es pagando su cláusula de rescisión de 94,7 millones.

Confiesa que ha recibo solo la oferta del Atlético

"La única propuesta la recibí del presidente del Atlético Madrid hace un mes y le dije que no se podía hacer. Me ofrecía 60 millones de euros más dos o tres jugadores y yo le dije que no", afirmó De Laurentiis en rueda de prensa desde la concentración del Nápoles en Dimaro (norte).

El presidente del club napolitano desmintió además las especulaciones sobre el posible fichaje del "Pipita" por el Juventus, al recordar que, incluso si los "bianconeri" aceptaran pagar la cláusula de rescisión, hace falta el "sí" del jugador.

"Incluso si el Juventus volviera a pedirle, hace falta el sí de Higuaín. ¿Antes cantas la canción del estadio San Paolo y luego pasas al rival histórico del Nápoles?", se preguntó. "Nunca hablé con Higuaín, así que son todas especulaciones que se difunden a nivel mediático por objetivos distintos", agregó.

Higuaín "se traicionaría a sí mismo" si va a la 'Juve'

El máximo representante del club azul fue muy tajante en las declaraciones y recordó que si el exdelantero del Real Madrid fichara por el Juventus "se traicionaría a sí mismo". "Se traicionaría a sí mismo.

Uno no se acerca al fondo que representan los colores del equipo para cantar la canción del enamorado (un cántico típico del club) (...) Sería una paradoja, incluso porque Juventus y Nápoles son como un perro y un gato", reiteró.

Preguntado sobre si se plantea volver a fichar al uruguayo Edinson Cavani (que estuvo 3 años en Nápoles) en el caso de una salida de Higuaín, De Laurentiis aseguró que el delantero charrúa ya "no va de acuerdo" con él. "Él ya dijo que no va de acuerdo conmigo, ya lo declaró. No sé por qué, quizá porque le he vendido demasiado bien y la gente esperaba más de él", dijo, refiriéndose a cuando le traspasó al París Saint Germain por 67 millones de euros.