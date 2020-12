Koeman estalla: "Yo no hago teatro, si pierdo me cabreo, se lo he dicho a los jugadores"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, ha atendido a los medios de comunicación en la previa del partido de Champions League contra la Juventus. En su intervención ha manifestado su descontento con el resultado del pasado sábado contra el Cádiz, haciendo hincapié en los errores defensivos.

"Hay que tener más efectividad y tener menos fallos. Hemos dejado escapar demasiados puntos", aseguró el técnico holandés en referencia a los fallos defensivos y la falta de puntería. Koeman no se mordió la lengua al referirse a como se siente cuando pierde un partido: "No hago teatro. Si pierdo estoy cabreado y se lo he dicho a los jugadores. No se puede aceptar goles como los que hemos encajado".

También analizó la falta de gol a la hora de cerrar los partidos: "Los equipos de nuestro campeonato saben complicarnos más como el Cádiz o el Alavés. Si nos ponemos delante en esos partidos hubiera sido diferente. La culpa es nuestra. Hay que matar los partidos, no hay más", dijo el holandés.

Rivalidad Messi - Cristiano

El técnico azulgrana también habló sobre la histórica rivalidad entre Messi y Cristiano (se enfrentarán mañana): "Han sido los mejores de los últimos 15 años. Los admiro a los dos, espero que podamos disfrutarles mañana".