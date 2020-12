Ronald Koeman: "Las palabras desde el club hacia Messi no ayudan"

Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, ha asegurado que las últimas declaraciones de Carles Tusquets, presidente de la Comisión Gestora del club, sobre Leo Messi no ayudan a estar centrado al equipo.

"Sabemos la situación de Leo, decidirá su futuro él mismo. Los comentarios de fuera no me interesan. Si los hay desde dentro del club, no nos ayuda a tener la tranquilidad para hacer nuestro trabajo, que es ganar partidos. No podemos controlar los comentarios de fuera, pero desde dentro, es diferente", lamentó Koeman.

Carles Tusquets aseguró que a nivel económico habría vendido a Leo Messi el pasado verano, además de dibujar un panorama económico catastrófico en el club.

"Messi decide dónde estará su futuro, ojalá que sea aquí"

El otro protagonista de la semana fue Neymar, quien pidió poder jugar de nuevo, el año que viene, con Messi aunque sin especificar dónde.

"Leo tiene contrato esta temporada con el Barça, y él mismo decide dónde estará su futuro, ojalá que sea aquí", apuntó Koeman.

"Como club, siempre debes intentar tener a los mejores jugadores aquí. No me gusta hablar individualmente, pero como club, como entrenador, como jugador, como culé, quieres tener a los mejores. Si acaban todos en un equipo, mejor todavía", argumentó sobre el asunto Neymar-Messi.

Por otro lado, sobre la visita al Cádiz, destacó que los andaluces tienen problemas para ganar en su casa, aunque han hecho puntos fuera.

"Está teniendo buenos resultados, es un campo complicado y tendremos que estar concentrados para jugar a nuestro nivel y crear oportunidades de marcar", opinó Koeman.