Jürgen Klopp homenajea a John Lennon cantando canciones de los Beatles en el que sería su 80 cumpleaños

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ha querido rendir homenaje a uno de los personajes más famosos de la ciudad en el que sería su 80 cumpleaños: John Lennon, de los Beatles.

El 9 de octubre de 1940 nacía en Liverpool John Winston Lennon, uno de los más grandes músicos de la historia que murió asesinado por Mark David Chapman a tiros el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York.

Lennon habría cumplido este viernes 80 años y los homenajes en todo el planeta se han sucedido para recordar nacimiento de uno de los miembros de la banda The Beatles.

Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, ciudad natal del músico, ha subido un vídeo en el que interpreta varias canciones de la legendaria banda y una de las canciones más conocidas de John en solitario.

Las canciones que ha interpretado

'All you need is love' y 'Yellow Submarine', ambas de los Beatles, e 'Imagine', una canción universal obra de Lennon y Yoko Ono. Así ha rendido tributo el germano a uno de los personajes más famosos de Liverpool que, incluso, da nombre al aeropuerto de la ciudad.

