Joaquín responde a Xavi Hernández y Pep Guardiola sobre su postura en Cataluña

El capitán del Betis, Joaquín, ha hablado en rueda de prensa mostrando su tristeza por la situación vivida en Cataluña y añadiendo que los españoles deben permanecer unidos para no mostrar esa imagen al exterior.

Joaquín pide la unión de España ante la situación en Cataluña. El jugador del Real Betis habló sobre la decisión de disputar El Clásico el 18 de diciembre: "Es una decisión entre la Liga y los dos clubes".

Sobre Xavi y Guardiola

Asimismo, las reacciones de Xavi y Guardiola tras la sentencia del procés han generado numerosas críticas. Joaquín, que compartió vestuario con los dos en la selección española, fue tajante: "Cada uno se muestra como cree y puede dar la opinión que quiera y pensar como quiera. El derecho a la libertad es lo más importante, pero lo único que no se puede perder es el respeto. Cada uno puede opinar y expresar lo que siente", dijo.

Asimismo, Joaquín cree que España no debería dar esta imagen: "No me gusta entrar en esto, pero la violencia es lo último. Todo lo que estamos viendo es muy triste, lo más triste que podemos vivir los españoles. No quiero entrar a opinar porque no soy quien, yo sólo me dedico a defender al deporte y a España".