El Atlético de Madrid denunciará al Barcelona ante la FIFA por el caso Julián Álvarez

La tensión entre Atlético de Madrid y Barcelona por el futuro de Julián Alvarez ha dado un paso más. El club rojiblanco presentará una denuncia ante la FIFA contra la entidad azulgrana por una supuesta negociación con el delantero argentino mientras mantiene contrato en vigor.

Así lo confirmó a EFE el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín: "Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido".

Las declaraciones de Julián que lo precipitan todo

La decisión llega apenas unas horas después de las palabras pronunciadas por Julián Alvarez tras el encuentro del Mundial 2026 entre Argentina y Austria. El delantero reconoció públicamente su deseo de cambiar de aires: "Lo mejor para todos es una transferencia" y quiere "cumplir su sueño", afirmó el atacante argentino.

Unas declaraciones que han sido interpretadas en el Atlético como un nuevo capítulo dentro de una situación que lleva meses generando tensión entre ambos clubes.

"Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y de la selección argentina, no de Julián", expuso este martes a EFE Gil Marín.

"Nosotros también tenemos sueños"

"Julián tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros: el Atleti no quiere transferir sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros", aseguró el consejero delegado.

En ese sentido, Gil Marín remarcó a EFE: "El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que en realidad están mostrando al mundo es una forma de actuar que les define".

"Nos mienten a nosotros, al jugador, a los medios de comunicación y mienten también a su propia afición. Intentan hacer creer a todos que pueden aspirar a afrontar una operación para la que en realidad no están capacitados. No es la primera vez que el Barcelona actúa así y el mundo del fútbol es perfectamente consciente. El año pasado hicieron algo muy parecido a Nico Williams y al Athletic Club", abundó.

El Atlético insiste: no está en venta

La postura del conjunto madrileño no ha variado. Julián Alvarez tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, cifras que el Atlético considera una declaración de intenciones sobre la importancia del futbolista dentro del proyecto.

Desde el club han reiterado en numerosas ocasiones que no tienen intención de vender al internacional argentino.

Un conflicto que viene de lejos

No es la primera vez que el Atlético carga públicamente contra el Barcelona por este asunto. El pasado 29 de mayo, la entidad rojiblanca publicó un duro comunicado en sus redes sociales denunciando lo que calificó como una campaña constante alrededor de su delantero.

"Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos...".

El mensaje terminaba además con una referencia especialmente contundente hacia el club azulgrana: "Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir jugadores. RESPETO Y VALORES".

La FIFA entra en escena

La denuncia anunciada por Miguel Ángel Gil Marín eleva ahora el conflicto a un escenario internacional. Y es que el Atlético considera que el Barça habría vulnerado la normativa al mantener contactos con un futbolista bajo contrato y dentro del denominado periodo protegido, una cuestión que deberá analizar la FIFA si finalmente la reclamación se formaliza.

Julián Alvarez llegó hace dos años desde el Manchester City al Atlético, con el que ha marcado 49 goles en 106 encuentros a lo largo de estas dos temporadas.

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