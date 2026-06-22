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Julián Álvarez rompe su silencio: "Lo mejor es que el Atlético me traspase, quiero cumplir mi sueño"

El delantero de la albiceleste ha soltado la 'bomba' tras la victoria de su selección: "¿Mi futuro? Quiero cumplir mi sueño, he hablado con el Atleti y lo mejor es una transferencia".

Julián Álvarez con la Selección Argentina

Julián Álvarez con la Selección Argentina EFE

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Julián Álvarez ha soltado una 'bomba' inesperada después de la victoria de Argentina ante Austria en el Mundial asegurando que desea "cambiar de equipo" y cumplir su sueño.

"La verdad que no lo sé. Creo que no es momento para hablar, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club (Atlético de Madrid), con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño", ha declarado la 'araña' a ESPN.

La presión constante del Barça... y la reacción 'agresiva' del Atleti

El delantero argentino rompe así su silencio, en un momento absolutamente inesperado eso sí, acerca de su futuro profesional. Álvarez tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2030, pero desde hace semanas, e incluso meses, el Barça es el equipo que más ha pujado por su fichaje, llegando a provocar una reacción agresiva a la vez que irónica del Atlético de Madrid en redes sociales, donde los rojiblancos, entre otros tuits, llegaron a publicar esto: "HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el 'announce'".

Por si fuera poco, la cosa no se quedó ahí ya que el Real Madrid llegó a ofrecer 150 millones de euros por el futbolista como jugada maestra de Florentino Pérez de cara a las elecciones a la presidencia en las que terminó imponiéndose a Enrique Riquelme.

El Madrid ofreció 150 millones en una jugada calculada de Florentino

"El Real Madrid ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", a lo que el Atleti respondió, de nuevo, con dureza:

"Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos".

1.Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.

2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada.

3.Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián.

4.Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacen reír aún más que el Barcelona".

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