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Hallan muerta a un mujer dentro de un pozo en Málaga

Hay tres personas detenidas por su presunta relación con los hechos. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga para practicarle la autopsia.

Imagen del coche de la Guardia Civil

Imagen del coche de la Guardia Civil EFE

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Juan Muñoz
Juan Muñoz
Publicado:

El cuerpo sin vida de una mujer ha sido encontrado este miércoles en un pozo de Rincón de la Victoria, Málaga. Los agentes han procedido a la detención de tres personas por su presunta relación con los hechos.

El hallazgo se ha producido en un pozo cercano al Arroyo Cuevas, entre cultivos próximos a la salida 968 de la autovía A-7 en sentido Almería, durante una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La mujer era de nacionalidad española y nacida en la década de los 90, por lo que tendría entre unos 30 y unos 40 años.

Hasta el lugar del hallazgo se ha desplazado una comitiva judicial con un médico forense que ha llevado a cabo el levantamiento del cadáver. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga para practicarle la autopsia.

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