Brasil vs Japón, el partido más esperado de la generación Oliver y Benji

24 años después, por fin se sabe el resultado de Brasil vs Japón. Este lunes 29 de junio se jugaron los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde la selección carioca eliminó a Japón en un partido que acabó 2-1 a favor de los de Ancelotti.

Pero para entender el origen de esta historia hay que retroceder más de dos décadas atrás. El último capítulo de Campeones: 'Hacia el Mundial' dejó a Oliver Atom y la selección japonesa sin poder jugar contra Brasil. La serie japonesa que aquí conocemos como 'Oliver y Benji', un manga que se creó en 1981 y que se convirtió en anime en 1983. Esta serie llegó a España y causó una revolución en la televisión, todos los niños y no tan niños no se separaban de la televisión, todo por ver a Oliver Atom intentando cumplir su sueño, convertirse en un gran futbolista y llevar a Japón a lo más alto.

El último capítulo de una de las series más influyentes en la infancia y adolescencia de muchos jóvenes, acabó con el partido de Brasil contra la Japón de Oliver Atom, Benji Price y Mark Lenders. Aunque el episodio finalizó sin que el partido empezase por lo que todos los espectadores se quedaron con ganas de conocer el resultado del partido que nunca se disputó.

Cruel final para Japón en el Mundial 2026

Pero gracias a esta Copa del Mundo todos los seguidores de Oliver y Benji han podido disfrutar del ansiado Brasil contra Japón, el partido empezó de cara para los japoneses que se adelantaron en el marcador con un gol de Kaishu Sano, pero Casemiro firmó el empate al comienzo de la segunda parte.

Tras una segunda parte donde la selección dirigida por Carlo Ancelotti dominaba de una manera evidente pero sin ser precisos, el partido parecía que se iba a la prórroga pero en el último minuto del encuentro, Gabriel Martinelli anotó el 2-1 definitivo para que Brasil avanzase de ronda y esté presente en los octavos de final, donde se enfrentará al ganador del Noruega - Costa de Marfil.

Oliver y Benji vuelve a España de la mano de la mano de Atresmedia KIDZ, donde se podrá ver la serie. Esta llegada a la plataforma permitirá que millones de fans de la serie vuelvan a poder disfrutar de la serie con la que crecieron.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.