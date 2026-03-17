Irán negocia con FIFA para llevar sus partidos del Mundial fuera de Estados Unidos

La presencia de la selección de fútbol de Irán en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sigue siendo el principal rompecabezas y preocupación para la FIFA a menos de 100 días para el comienzo de la cita más esperada para millones de aficionados a este deporte. El Mundial arrancará el 11 de junio y, a esta hora, todavía se desconoce si Irán participará y, de hacerlo, dónde jugará sus partidos. A priori sus tres partidos del Grupo G, frente a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, están programados para disputarse en territorio estadounidense, pero Donald Trump ya dejó claro que no podía garantizar la seguridad de la delegación iraní.

En pleno conflicto entre Estados Unidos e Irán en el Golfo Pérsico, la cuestión es una auténtica patata caliente para el organismo presidido por Infantino. Hace unos días se daba casi por segura la no participación de Irán en el Mundial, pero el combinado iraní aclaró la semana pasada que "nadie puede expulsar a la selección iraní del Mundial".

Lo que ahora mismo parece muy complicado es que Irán pueda jugar dentro de tres meses en suelo estadounidense, sus partidos están programados para disputarse en California y Seattle. El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, señaló este lunes que, tras las palabras de Trump, lo único descartado es que pongan un pie en Estados Unidos.

"Cuando Trump ha declarado explícitamente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, desde luego no viajaremos a Estados Unidos", señaló Mehdi Taj el lunes en una publicación en la cuenta X de la embajada iraní en México.

"Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se celebren en México", añadió el presidente de la Federación Iraní de Fútbol.

La embajada iraní en México, en su página web (mexico.mfa.gov.ir), apunta que "en referencia a la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la emisión de visas y la prestación de apoyo logístico a la selección nacional de fútbol de Irán en la preparación para la Copa Mundial de 2026, Abolfazl Psedniddeh (embajador iraní en México) sugirió a la FIFA que los partidos de Irán en dicho evento se trasladen de Estados Unidos a México".

"Reiteramos que Estados Unidos no coopera con nosotros en el tema de las visas. Estamos interesados en asistir al Mundial, pero el gobierno estadounidense no proporciona el apoyo logístico ni administrativo necesario", subrayó Psedniddeh en declaraciones a la agencia estatal IRNA citadas por la web de la embajada.

"La FIFA puede intervenir de manera que la selección nacional iraní pueda participar en la Copa del Mundo, pero en México. El Ministerio de Deportes y Juventud de Irán será quien tome la decisión final al respecto", añade Psedniddeh.

¿Qué dijo Donal Trump sobre la participación de Irán en el Mundial?

El presidente de Edtados Unidos, Donald Trump, recomendó la semana pasada a la delegación iraní no acudir al Mundial de Fútbol que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, "por su propia seguridad".

"La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad", escribió Donald Trump en la red Truth Social.

¿Cuándo y dónde juega Irán el Mundial de Fútbol?

La selección iraní de fútbol está encuadrada en el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, y su debut en la Copa del Mundo está fijado para el martes 16 de junio ante Nueva Zelanda en Estadio SoFi, Inglewood (California).

Su segundo partido sería ante Bélgica el 21 de junio en el mismo escenario; mientras que su tercer partido de la fase de grupos se jugaría el sábado 27 de junio ante Egipto, en el Lumen Field de Seattle.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, desveló hace unos días una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca en la que el líder republicado le comunicó que el equipo iraní era "bienvenido" en el Mundial.

"Hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos", reveló Infantino.