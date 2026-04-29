Histórica sanción a Esteban Andrada por su puñetazo a un rival en el Huesca - Zaragoza

Estaban Andrada ya sabe el precio de pagar un puñetazo a un rival. El argentino, guardameta del Zaragoza, ha sido sancionado con 13 partidos de suspensión tras agredir a Jorge Pulido, defensa del Huesca, el partido de la trigésima séptima jornada de LaLiga Hypermotion disputado el pasado domingo en el estadio El Alcoraz.

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) le impone un encuentro de suspensión por doble amonestación y consiguiente expulsión y doce en aplicación del artículo 52 del Código Disciplinario (103.1).

"Un hematoma en el pómulo izquierdo"

El meta, en los momentos finales del derbi, en el que ya tenía una tarjeta amarilla, acudió a protestar una acción y acabó empujando a Pulido.

Dámaso Arcediano le enseñó la segunda tarjeta, le expulsó y Andrada perdió la cabeza, corriendo y dándole un brutal puñetazo a Pulido y "originándole un hematoma en el pómulo izquierdo", un aspecto decisivo para la sanción que el árbitro recogió en el acta.

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