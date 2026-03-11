Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Infantino asegura que Trump le aclaró el 'caso Irán' de cara al Mundial: ¿podrán jugarlo?

El presidente de la FIFA y el de EE.UU. se reunieron para hablar de la situación del país iraní en la Copa del Mundo: "Son bienvenidos al torneo", le dijo Trump.

Gianni Infantino y Donald Trump

Gianni Infantino y Donald TrumpEuropa Press

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría garantizado la participación de la selección iraní en el Mundial 2026, según informó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras reunirse con el mandatario en Washington.

"Esta tarde, me reuní con el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, para hablar del estado de los preparativos para la próxima Copa del Mundo de la FIFA, y la creciente emoción a medida que se acerca el comienzo en solo 93 días", publicó Infantino en su cuenta de Instagram.

"También hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos", añadió.

Juega en Los Ángeles y Seattle

El Mundial de 2026 se disputará en México, Canadá y Estados Unidos a partir del 11 de junio. Irán tiene programados sus tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense: el 15 y el 21 de junio en Los Ángeles, frente a Nueva Zelanda y Bélgica respectivamente, y el 26 de junio ante Egipto en Seattle.

En noviembre pasado, Trump aseguró que los jugadores y el cuerpo técnico iraní tendrían visados para entrar en Estados Unidos, aunque dejó en el aire la situación de los aficionados por motivos de seguridad nacional.

Irán cuestiona su presencia

Tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, puso en duda la participación del combinado persa: "Con lo que ha pasado... y con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos esperar con ilusión el Mundial, pero son los dirigentes deportivos los que deben decidir al respecto", declaró entonces.

Infantino defendió que la cita mundialista es más necesaria que nunca en el contexto actual: "Todos necesitamos un evento como la Copa del Mundo de la FIFA para reunir a la gente, ahora más que nunca, y doy las gracias sinceramente al Presidente de los Estados Unidos por su apoyo, ya que demuestra una vez más que el Fútbol une al Mundo", concluyó en su publicación.

