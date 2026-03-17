Guerra en Irán
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Emiratos Árabes recupera la "normalidad" en el tráfico aéreo
Sigue en directo online la última hora de la guerra en Irán.
Publicidad
Los días pasan y la ofensiva continúa. Lejos de avistarse el final de la guerra en Irán el conflicto parece enquistarse y se cumplen ya 18 días. Los bomardeos no cesan y los misiles y drones siguen cayendo por ambos lados.
La embajada de EE.UU. en Bagdad, la capital de Irak, recibió un nuevo ataque aéreo iraní, según reportaron fuentes de seguridad iraquíes. Misiles y drones fueron lanzados contra el complejo diplomático desde zonas aledañas a la ciudad sin que se reportaran victimas.
En Emiratos Árabes se ha recuperado la "normalidad" en el tráfico aéreo. Esta medida llega tras haber cerrado "total y temporalmente" el tránsito sobre su espacio aéreo durante la madrugada por los ataques iraníes contra su territorio. En un comunicado, la organización indicó que "dada la estabilización" de la situación y el fin de las "medidas de precaución" que se habían establecido, se tomó la decisión de retomar los vuelos. "La Autoridad confirma que esta decisión llega después de una valoración integral
En Líbano una nueva serie de bombardeos israelíes ha dejado varios muertos y decenas de heridos. Según el ministerio de sanidad libanés ya son más de 800 muertos y más de 2000 heridos desde el inicio de la ofensiva. Por su parte, Irán avisa a Trump y le recomienda que en lugar de llamar a la operación ofensiva 'Furia épica' le cambie el nombre a 'Miedo épico'.
Y mientras esto ocurre en la zona de conflicto, desde la Casa Blanca, Donald Trump insiste en en que la guerra terminará "pronto", aunque descartó la posibilidad de que concluya esta misma semana. Se muestra desafiante y a la vez que presume de haber casi ganado la guerra pide ayuda a la OTAN. Aunque desde el viejo continente ya le han dejado claro que esta no es la guerra de Europa.
Más Noticias
- Parte de guerra en el día 18 de conflicto: Atacada la embajada de Estados Unidos en Bagdad, el mayor ataque sobre objetivos estadounidenses
- Un bombardeo en un hospital de Kabul deja al menos 400 muertos y 250 heridos
- Donald Trump asegura que sería un "honor tomar Cuba" justo cuando la isla sufre un apagón total, el sexto en menos de dos años
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Israel informa del ataque al jefe de seguridad iraní
El Canal 12 de Israel informa que el ejército iraní atacó al jefe de seguridad de Irán, Ali Larijani, y añaden que, de inmediato, no está claro si ha muerto o resultado herido.
Irán aún no se ha pronunciado sobre el informe.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Corea del Sur afirma que el envío de un buque de guerra al estrecho de Ormuz requeriría la aprobación del parlamento
El ministro de Defensa de Corea del Sur, Ahn Gyu-back, declaró el martes que el envío de un buque de guerra al estrecho de Ormuz requeriría la aprobación del Parlamento.
Seúl no está considerando enviar el buque de guerra ROKS Dae Jo-yeong, perteneciente a su unidad Cheonghae, al estrecho de Ormuz, afirmó Ahn. El país asiático ya cuenta con algunas fuerzas en Oriente Medio tras el despliegue de la unidad 'Cheonghae' en 2009 para escoltar a sus buques mercantes que navegan cerca de la costa somalí en operaciones antipiratería.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Macron convoca a su Consejo de Defensa para abordar la situación en Oriente Próximo
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha convocado este martes un Consejo de Defensa y de Seguridad Nacional con los miembros de su Gobierno que cuentan con competencias en esos campos para abordar la situación de la guerra en Oriente Próximo y sus consecuencias, ha indicado Macron.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Israel dice haber atacado la "infraestructura del régimen" iraní en Teherán, Shiraz y Tabriz
Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron en un comunicado que el lunes atacaron la "infraestructura del régimen iraní" en las ciudades de Teherán, Shiraz y Tabriz.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán detiene a diez extranjeros por supuestas labores de espionaje
Las autoridades iraníes han anunciado la detención de diez extranjeros por supuestas labores de espionaje en el noroeste del país, antes de afirmar que varios de ellos planeaban llevar a cabo ataques, en medio de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.
El organismo de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria ha especificado que las detenciones han tenido lugar en la provincia de Jorasán Razaví. Tal y como han manifestado las fuerzas de seguridad, cuatro de ellos participaban "en labores de espionaje a través de la recopilación de información y ubicaciones de lugares sensibles e infraestructura económica cuando fueron arrestados".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: China enviará ayuda para paliar el "desastre humanitario" en Oriente Medio
El Gobierno chino aseguró que "las hostilidades actuales han causado un profundo desastre humanitario" a los países de Oriente Medio, a los que ha propuesto el envío de ayuda de emergencia, y transmitió su "solidaridad" con los afectados.
El portavoz de la cancillería china, Lin Jian, ha declarado que "China siempre ha puesto en práctica el concepto de una comunidad de futuro compartido para la humanidad, defendiendo el espíritu de internacionalismo y el humanitarismo".
Lin anunció que su país "ha decidido proporcionar asistencia humanitaria de emergencia a Irán, Jordania, Líbano e Irak, con la esperanza de que esto ayuda a aliviar la difícil situación humanitaria que enfrentan las poblaciones locales".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Al menos cinco muertos en un bombardeo contra una vivienda en Bagdad
Al menos cinco personas murieron en la madrugada de este martes, entre ellos dos líderes de las Fuerzas de Movilización Popular y un asesor iraní, en un bombardeo estadounidense contra una vivienda en Bagdad.
Este ataque, llevado a cabo por la aviación estadounidense, destruyó la vivienda ubicada en el centro de la ciudad y próximo a la Zona Verde. Precisamente, en esa zona se ubican la mayoría de las embajadas extranjeras.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: El Ejército de EEUU cifra en "más de 7.000" los objetivos alcanzados en Irán
El Ejército de Estados Unidos ha detallado este lunes haber alcanzado más de 7.000" objetivos en Irán y "dañado o destruido" más de un centenar de buques iraníes desde el inicio de su ofensiva conjunta con Israel.
Tal y como ha comunicado el órgano militar estadounidense, "están atacando objetivos para desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, priorizando las ubicaciones que representan una amenaza inminente".
En el mismo comunicado, cifran en "más de 7.000" los objetivos alcanzados y en "más de 100" los buques iraníes "dañados o destruidos" en el marco de una ofensiva en la que el Ejército estadounidense contabiliza "más de 6.500" vuelos de combate.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irak rechaza ataques a misiones diplomáticas tras los bombardeos en Bagdad
El Gobierno de Irak ha rechazado este martes "cualquier intento de atacar a las misiones diplomáticas" en el país en una madrugada en la que se han registrado ataques contra un hotel y contra la Embajada de Estados Unidos en la zona verde de seguridad de Bagdad, el área fortificada donde también se encuentran las principales sedes del Ejecutivo.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Atacado un buque cisterna cerca del estrecho de Ormuz
Las autoridades marítimas de Reino Unido han detallado de que un proyectil de origen desconocido ha impactado sobre un buque cisterna, mientras se encontraba fondeando, a unos 37 kilómetros al este de la ciudad de Fujaira, en el sur de Emiratos Árabes Unidos y pleno golfo de Omán.
Con relación a la embarcación afectada, el centro ha precisado que no existen daños entre la tripulación ni tampoco se ha informado de "ningún impacto medioambiental", pese a que sí se han registrado "daños estructurales leves".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Muere un paquistaní en Abu Dabi tras la caída de metralleta de un misil derribado
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han anunciado la muerte de un ciudadano de Pakistán en Abu Dabi. Ha muerto después de que cayesen escombros de un "misil balístico" interceptado por los sistemas antiaéreos.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Emiratos Árabes Unidos retomas los vuelos
La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos anunció el "regreso del tráfico aéreo a sus operaciones normales".
En un comunicado, la organización indicó que "dada la estabilización" de la situación y el fin de las "medidas de precaución" que se habían establecido, se tomó la decisión de retomar los vuelos.
"La Autoridad confirma que esta decisión llega después de una valoración integral y de las condiciones de seguridad, en coordinación con las autoridades relevantes. Enfatizamos que un monitoreo continuo seguirá en marcha para asegurar los más altos niveles de seguridad aérea", añadió la nota.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo| Nuevos ataques israelíes sobre Irán y Líbano
Israel anunció nuevos ataques contra Irány objetivos de Hizbulá en Líbano, y la agencia marítima de Reino Unido informó de un impacto contra un buque cerca de Ormuz, mientras EE. UU. busca aliados para vigilar el estrecho, crucial para el comercio energético.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Emiratos Árabes Unidos cierra el espacio aéreo
Emiratos Árabes Unidos ha anunciado el cierre temporal y total del espacio aéreo del país, tras una nueva ola de ataques con drones y misiles iraníes. Se trata de "una medida de precaución excepcional" para garantizar la seguridad de los vuelos y salvaguardar el territorio de EAU.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo| La alerta emitida por la embajada
Horas antes del ataque la embajada había alertado nuevamente a los ciudadanos estadounidenses, a través de su cuenta en X, para que "abandonaran Irak inmediatamente debido a ataques recurrentes de milicias terroristas alineadas con Irán contra intereses estadounidenses". Estos avisos se repiten desde el pasado 11 de marzo cuando un misil impactó en un helipuerto de la embajada y esta difundió la advertencia de viaje Nivel 4 de "No viajar".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo| La embajada de EE.UU. en Bagdad, atacada
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la guerra en Irán. La embajada de EE.UU. en Bagdad ha sido atacada. Misiles y drones fueron lanzados contra el complejo diplomático desde zonas aledañas a la ciudad sin que se reportaran victimas.
Publicidad