Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Emiratos Árabes recupera la "normalidad" en el tráfico aéreo

Los días pasan y la ofensiva continúa. Lejos de avistarse el final de la guerra en Irán el conflicto parece enquistarse y se cumplen ya 18 días. Los bomardeos no cesan y los misiles y drones siguen cayendo por ambos lados.

La embajada de EE.UU. en Bagdad, la capital de Irak, recibió un nuevo ataque aéreo iraní, según reportaron fuentes de seguridad iraquíes. Misiles y drones fueron lanzados contra el complejo diplomático desde zonas aledañas a la ciudad sin que se reportaran victimas.

En Emiratos Árabes se ha recuperado la "normalidad" en el tráfico aéreo. Esta medida llega tras haber cerrado "total y temporalmente" el tránsito sobre su espacio aéreo durante la madrugada por los ataques iraníes contra su territorio. En un comunicado, la organización indicó que "dada la estabilización" de la situación y el fin de las "medidas de precaución" que se habían establecido, se tomó la decisión de retomar los vuelos. "La Autoridad confirma que esta decisión llega después de una valoración integral

En Líbano una nueva serie de bombardeos israelíes ha dejado varios muertos y decenas de heridos. Según el ministerio de sanidad libanés ya son más de 800 muertos y más de 2000 heridos desde el inicio de la ofensiva. Por su parte, Irán avisa a Trump y le recomienda que en lugar de llamar a la operación ofensiva 'Furia épica' le cambie el nombre a 'Miedo épico'.

Y mientras esto ocurre en la zona de conflicto, desde la Casa Blanca, Donald Trump insiste en en que la guerra terminará "pronto", aunque descartó la posibilidad de que concluya esta misma semana. Se muestra desafiante y a la vez que presume de haber casi ganado la guerra pide ayuda a la OTAN. Aunque desde el viejo continente ya le han dejado claro que esta no es la guerra de Europa.