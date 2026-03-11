Irán no jugará el Mundial 2026: "EEUU ha asesinado a nuestro líder, no hay ninguna posibilidad"

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, ha descartado la participación de la selección masculina en la Copa del Mundo que se celebrará este verano en Estados Unidos, Canadá y México, en el contexto del conflicto que atraviesa el país tras el ataque estadounidense e israelí del pasado 28 de febrero en el que murió el líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

En una entrevista televisiva, el ministro fue contundente al justificar la posible ausencia del combinado nacional: "Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán y que se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera".

Partidos en Los Ángeles y Seattle

Irán tiene previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense, frente a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, dos de ellos en Los Ángeles y uno en Seattle.

Según explicó hoy el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le aseguró en una reunión reciente que el equipo iraní es "bienvenido" en el país.

¿Boicot tras la Copa Asia?

Por su parte, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, también ha dejado entrever la posibilidad de un boicot tras los acontecimientos relacionados con la selección femenina en la Copa de Asia disputada en Australia, donde seis jugadoras decidieron permanecer tras recibir visados humanitarios del Gobierno australiano.

Taj lanzó una advertencia en esa línea: "¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia?".

