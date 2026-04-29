Atlético de Madrid - Arsenal: Horario, alineaciones y donde ver la semifinal de la Champions League, en directo

El Atlético de Madrid afronta este miércoles el primero de los dos duelos ante el Arsenal para tratar de meterse en la final de la Champions League 2026, el próximo 30 de mayo en Budapest. Los de Simeone buscarán estar en una final de la máxima competición continental una década después y para ello deberán eliminar a los de Mikel Arteta en un doble duelo, con ida en el Metropolitano y vuelta el próximo martes en el Emirates Stadium de Londres.

El Arsenal llega a la cita sin haber perdido un solo partido en la actual edición de la Champions League: ganaron los ocho partidos de la fase liga y derrotaron al Bayer Leverkusen en los octavos de final (1-1 y 2-0) y al Sporting de Portugal en cuartos (0-1 y 0-0). El precedente más inmediato entre ambos se produjo en la fase liga, con una dura derrota de los de Simeone (4-0) en Londres.

Pero mucho han cambiado las cosas desde aquel duelo jugado el pasado 21 de octubre. Los de Simeone llegan a la cita tras haber eliminado a Brujas (playoff), Tottenham (octavos) y Barcelona (cuartos); y agarrados a un Metropolitano que lucirá como en sus grandes noches para impulsar al Atlético rumbo a la gran final de la Champions League.

En cambio, el Arsenal ha bajado sus altísimas prestaciones de comienzo del curso y ha dilapidado toda su ventaja respecto al City en la Premier League. Además, las eliminatorias ante Leverkusen y Sporting han incrementado las dudas sobre el conjunto gunner.

El Atlético de Madrid recibirá este miércoles (21.00 horas) al Arsenal FC en la ida de semifinales de la Liga de Campeones 2025-26, en un primer duelo de máxima exigencia en el que los colchoneros buscarán hacer valer la fortaleza de su feudo y el empuje de su afición para obtener una renta positiva de cara a la semana que viene, mientras que los 'gunners' llegan sin haber perdido un encuentro europeo. En el último mes, el Arsenal solo suma dos victorias de los siete duelos disputados, un registro pobre que les ha llevado a caer en cuartos de final de la FA Cup ante el Southampton (2-1) y perder la final de la Copa de la Liga inglesa, la Carabao Cup, contra el City (0-2).

La gran duda es ver cómo gestiona el Atlético la presión, jugándose ya la única bala que le resta para levantar un título esta temporada. Y es que a los de Simeone se les escapó la Copa del Rey al perder en la final ante la Real Sociedad. El conjunto colchonero se agarra a Julián Álvarez y Antoine Griezmann para tumbar al conjunto inglés.

Las dos únicas dudas de Simeone de cara al once de esta noche son Ademola Lookman y Dávid Hancko. El nigeriano llega con molestias, mientras que el eslovaco sí parece recuperado y apunta al once titular.

En el Arsenal, Arteta no podrá contar con Kai Havertz y Jurrien Timber; mientras que Eberechi Eze y Bukayo Saka sí están recuperados y llegan a tiempo para la cita del Metropolitano.

Posibles onces del Atlético de Madrid - Arsenal

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Mosquera, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Martinelli; y Gyökeres.

Horario y dónde ver el Atlético de Madrid - Arsenal

El Atlético de Madrid - Arsenal, ida de semifinales de la UEFA Champions League 2025 - 2026, se jugará el miércoles 29 de abril a las 21:00 horas en el Estadio Metropolitano.

La semifinal entre Atlético de Madrid y Arsenal se podría seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de la Champions League.