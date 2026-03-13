La selección de Irán se planta ante Trump: "Nadie puede expulsarnos del Mundial"

La cuenta atrás hacia el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá entra en su recta final, pero la polémica política vuelve a sacudir la competición. Después de que Donald Trump recomendara a Irán no acudir a la Copa del Mundo "por su propia vida y seguridad", la selección iraní respondió públicamente defendiendo su clasificación y su derecho a participar en el torneo.

"El país que debería ser expulsado es aquel que solo ostenta el título de 'anfitrión'"

"La Copa Mundial es un evento histórico e internacional, y su organizador es la FIFA, no un solo país. La selección nacional iraní, con autoridad y mediante victorias consecutivas logradas por los valientes hijos de Irán, fue uno de los primeros equipos en clasificarse para este importante torneo", publicó el combinado iraní en su cuenta oficial de Instagram.

El mensaje elevó el tono en su segundo párrafo, donde incluso sugirió que el país anfitrión debería ser excluido: "Ciertamente, nadie puede expulsar a la selección iraní del Mundial. Más bien, el país que debería ser expulsado es aquel que solo ostenta el título de 'anfitrión', pero no tiene la capacidad de garantizar la seguridad de los equipos participantes en este evento global", sentenció el 'Team Melli'.

Horas antes, Trump había afirmado en su red social Truth Social que Irán "es bienvenido al Mundial", aunque añadió: "No creo que sea apropiado que estén, por su propia vida y seguridad".

El grupo de Irán: Los Ángeles y Seattle

La selección iraní está encuadrada en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Su debut está previsto para el 16 de junio ante Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Inglewood (Los Ángeles, California). Posteriormente jugará ante Bélgica el 21 de junio en el mismo escenario y cerrará la fase de grupos frente a Egipto el 27 de junio en el Lumen Field de Seattle.

La postura de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló que mantuvo una reunión con Trump en la Casa Blanca el pasado martes y aseguró que el mandatario estadounidense le transmitió que el equipo iraní era "bienvenido" al torneo.

"Hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos", explicó Infantino en Instagram.

Trump: "Realmente no me importa"

Sin embargo, el 5 de marzo, Trump fue preguntado por la participación iraní y respondió que era un asunto que no le interesaba: "Realmente no me importa. Creo que Irán es un país muy derrotado y están agotando sus fuerzas", declaró al medio estadounidense Politico.

El cruce de declaraciones añade un nuevo foco de tensión a un Mundial que ya acumula controversias antes incluso de que comience a rodar el balón.

Irán descarta su participación

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, ya había descartado la participación de la selección masculina en la Copa del Mundo en el contexto del conflicto que atraviesa el país tras el ataque estadounidense e israelí del pasado 28 de febrero en el que murió el líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

En una entrevista televisiva, el ministro fue contundente al justificar la posible ausencia del combinado nacional: "Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán y que se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera".

