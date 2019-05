Gerard Piqué: "Estamos obligados a ganar todo y más contra el Valencia"

El defensa del Barcelona Gerard Piqué se mostró decepcionado tras la derrota en la final de la Copa del Rey frente al Valencia (2-1) y por el cierre de una temporada en la que "las expectativas" de su equipo "eran mucho mayores", a pesar de la conquista del título de Liga.

"Ha sido un año bueno porque se ha ganado la Liga aunque las expectativas hace unas semanas eran para hacer un año mucho mejor. Nos vamos con ese sabor agridulce de que la temporada podía haber sido mucho mejor", reconoció Piqué al término del encuentro.

Piqué no quiso opinar sobre la continuidad del técnico Ernesto Valverde y emplazó a toda la plantilla a analizar lo sucedido. "El futuro del entrenador no nos preocupa. Tenemos que hacer un análisis individual y colectivo. Ya hemos dicho que nos gustaría que siguiese el entrenador porque ha hecho un gran trabajo, pero son decisiones que no están en nuestras manos. No depende de nosotros. Tenemos un verano largo para analizar qué se puede hacer mejor", indicó.

Sobre el partido, Piqué lamentó el mal inicio del Barcelona: "Han llegado tres veces y han marcado dos goles. Después tuvimos ocasiones en la primera parte. Pero estoy contento por la reacción. Tuvimos opciones como un palo de Leo Messi y después el gol. No pudimos empatar, aunque tuvimos ocasiones. Hay que felicitar al Valencia".

Piqué no quiso buscar excusas en bajas como la de Luis Suárez. "Cuando no se gana y tienes bajas siempre se puede achacar a los que no han estado. Pero somos el Barcelona y estamos obligados a ganar todas las competiciones y más esta contra el Valencia", subrayó.

