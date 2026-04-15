El fiscal del nuevo juicio por la muerte de Maradona: "Los médicos lo abandonaron a su suerte"

Tras la anulación del primer juicio por la muerte de Maradona el 29 de mayo de 2025, un nuevo proceso judicial comenzó este martes en San Isidro, a las afueras de Buenos Aires. En dicho proceso se debe determinar la responsabilidad de siete trabajadores de la salud en los cuidados del astro argentino y la decisión de trasladar al exfutbolista a una casa particular. El primer juicio fue declarado nulo después de que la jueza Julieta Makintach, quien integraba el tribunal que investigaba la muerte del astro argentino, fuera apartada después de ser acusada de parcialidad tras participar en un documental sobre el proceso iniciado hace dos meses y medio.

La cuestión central del juicio, que arranco este martes en las afueras de Buenos Aires, es determinar si el equipo médico encargado de cuidar a Maradona en sus últimos días tuvo responsabilidad en su muerte. Los acusados son el neurocirujano y médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la doctora y coordinadora de la empresa de medicina privada Swiss Medical, Nancy Forlini; el médico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

El fiscal Patricio Ferrari, en la primera jornada celebrada este martes en San Isidro, sostuvo que los siete acusados "abandonaron a Diego Armando Maradona, condenándolo a su suerte" y que existieron "múltiples alarmas" que los médicos "decidieron no escuchar".

"Mientras Maradona se ahogaba a gritos en tres litros de agua, el silencio fue letal y la indiferencia criminal los tuvo a todos como cómplices", afirmó Ferrari, en referencia al edema generalizado que el astro del fútbol presentaba en el momento de su muerte.

Fernando Burlando, el abogado de Dalma y Gianinna Maradona -dos de las hijas del exfutbolista-, ambas presentes en la sala, sostuvo que el astro argentino "fue asesinado".

Las conductas de los integrantes del equipo médico, según el letrado, "no fueron negligencias ni meras omisiones", sino que los imputados "sabían la peligrosidad que implicaban su actos". Burlando levantó un estetoscopio y aseguró que ese elemento fundamental de la medicina "no fue apoyado ni una vez sobre el pecho de Diego Armando Maradona" durante los días que permaneció en la casa del barrio exclusivo de la localidad de Tigre, en las afueras de Buenos Aires, donde falleció el 25 de noviembre de 2020.

Además, aseguró que la decisión de trasladar a Maradona fuera de una institución médica fue producto del "engaño, la estafa y la manipulación a la familia" y agregó: "El más modesto hospital le hubiese salvado la vida a Diego".

La defensa de Luque sostiene que el neurocirujano "no estaba a cargo" de la salud de Maradona

El neurocirujano Leopoldo Luque, principal acusado por la muerte del exfutbolista argentino, estrenó este martes una defensa renovada con la incorporación de Roberto Rallin, que se sumó a Francisco Oneto, también abogado del presidente argentino, Javier Milei.

"Si Diego viviera, pediría la absolución de Luque", expresó Rallin, quien lidera una defensa argumentada en el hecho de que Luque "no estaba a cargo" de la salud de Maradona, a pesar de que, durante el primer juicio, numerosas pruebas mostraron que él era su médico de cabecera.

Por su parte, la defensa del médico clínico Pedro Di Spagna afirmó que su representado "no formaba parte del equipo tratante" y que solamente asistió al domicilio para una interconsulta.

"Si Diego viviera, pediría la absolución de Luque"

"Equiparan la responsabilidad de quienes seguían las órdenes y quienes las daban", expresó Mariano Perroni ante los jueces Alberto Gaig, Alejandro Horacio Lago y Alberto Ortolani.

Ante el argumento de la querella de que Maradona tuvo "una agonía de 12 horas" previo a su muerte, la defensa del enfermero Ricardo Almirón aseguró que la mañana del día del fallecimiento su cliente abrió la puerta corrediza de la habitación de Maradona y "a distancia, lo observó respirar".

Además, aseguró que "el chequeo de los signos vitales no estaba indicado por el médico tratante" y que el enfermero "hizo de más" al realizarlos de todas maneras.