Maradona "estaba a punto de explotar", yacía en "un somier común" y "no tenía desfibrilador"

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona el 25 de noviembre de 2020 continúa en Buenos Aires, donde siete personas están acusadas de un posible delito de homicidio simple con dolo eventual por las condiciones en las que falleció 'El Pelusa'. En la jornada del miércoles 18 de noviembre se escuchó el testimonio de los cuatro policías que el 25 de noviembre de 2020 constataron el fallecimiento de Maradona en el domicilio donde recibía cuidados médicos.

Los agentes han confirmado que el astro argentino estaba "a punto de explotar" por la hinchazón, yacía en "un somier común" y "no tenía desfibrilador". Unos duros testimonios que se suman a los de la familia del exjugador argentino, que hace unos días explicaron que "la casa era una pocilga, una mugre pocas veces vista".

El oficial de policía Lucas Farías y los comisarios Lucas Rodrigo Borge, Carlos Carranza y Leonardo Mendoza ofrecieron su testimonio ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, durante la tercera audiencia de un mediático juicio y que acapara muchísima atención en Argentina.

"Lo único que recuerdo era que tenía la panza muy hinchada, una remera negra puesta y un short de Gimnasia y Esgrima de La Plata", ha indicado Borge. El comisario contó que alrededor de las 13:00 horas del 25 de noviembre de 2020, el dia que murió Maradona, se le avisó a través de una llamada telefónica que Diego se encontraba descompensado. En consecuencia, Borge dio aviso al oficial de policía Farías para que se movilizara hasta la casa, quien minutos más tarde volvió a comunicarse con él para dar cuenta del fallecimiento del astro argentino.

"Cuando yo llegué, cerca de las 14, ya no había nadie adentro de la casa", señaló Borge y aclaró que, en ese momento, Farías ya se había ocupado de conducir a familiares, médico personal y de limpieza hacia el jardín para preservar la habitación donde murió Maradona.

Borge recordó haber visto a Claudia Villafañe, exesposa de Maradona, y dos de las imputadas, la psiquiatra Agustina Cosachov y la enfermera Gisela Dahiana Madrid, quien será juzgada en un próximo juicio. Ante la consulta del abogado querrellante, Fernando Burlando, el testigo dijo que donde yacía Maradona "no era una cama hospitalaria, era un somier común y corriente" y que "no había desfibrilador".

"No pensé nunca encontrarme con esa imagen"

El comisario Mendoza explicó haber participado del operativo desde afuera de la casa y, tras su declaración, llegó el turno de Farías, el primer agente en entrar a la residencia donde murió Maradona.

"Me llamó la atención la posición cadavérica, el abdomen muy inflado a punto de explotar, me sorprendió verlo así a Maradona. No pensé nunca encontrarme con esa imagen", admitió Farías. El testimonio fue acompañado por una grabación de 18 minutos realizada por el Ministerio Público Fiscal, cuyas imágenes reflejaban lo descripto por Farías.

Carlos Hugo Carranza, el último testigo de la jornada, también hizo hincapié en el estado que presentaba Maradona en el momento de su muerte.

"Me llamó la atención el abdomen del señor Maradona, muy inflamado... Llamaba la atención el volumen del abdomen”, apuntó Carranza. A su vez, describió el baño que estaba conectado a la habitación de Maradona por un pasillo:"Era chico. Por lo que yo vi era el único baño".

El juicio continuará el próximo jueves con las declaraciones de Juan Carlos Pinto, médico de la empresa especializada en emergencias médicas; Vida, que realizó el certificado de defunción, y Collin Campbell, un médico, vecino del barrio cerrado San Andrés, a quién le solicitó asistencia ante la descompensación de Maradona que desembocó en su muerte. Los Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados ​​son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.

Los siete acusados en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

