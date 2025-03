El perito de la autopsia de Maradona confirma que murió tras una larga agonía de varias horas

Novedades en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, un fallecimiento cuyas cusas y contexto se están juzgando en un mediático juicio en Buenos Aires. Este jueves ha comparecido el mayor Mauricio Cassinelli, perito de la autopsia del astro argentino, quien ha declarado frente al tribunal que, en el momento de su muerte, el exfutbolista tenía "un corazón que pesaba más del doble del tamaño normal", presentaba "un edema generalizado, de pies a cabeza", y señales de una larga agonía que podría haberse extendido hasta 12 horas.

"El paciente tuvo una muerte en agonía... El corazón pesaba 503 gramos, el doble de un peso normal", detalló Cassinelli.

El perito especificó en su testimonio que el corazón de Maradona "pesaba el doble de un corazón normal" y que encontraron "coágulos cruóricos" que solo se forman cuando el paciente atraviesa un período de agonía.

El perito no pudo determinar el tiempo exacto que duró la agonía del exfutbolista , dijo que "desde las 12:30 de la noche que no recibía controles, con lo cual dijimos que podía haber tenido una agonía de hasta 12 horas".

Cassinelli, que en el momento de la muerte de Maradona ejercía como director de Medicina Legal de la Superintendencia de la Policía Científica, ha apuntado que el 'Diez' presentaba una acumulación de "cuatro litros y medio de agua en el cuerpo", tres de los cuales estaban en el abdomen.

"Todos los órganos estaban mas pesados de lo normal en un cadáver"

Además, Cassinelli precisó que el agua que encontró en el cuerpo "no se forma en un día, en dos ni en cuatro", sino que "es algo que va progresando". Aunque aclaró que no podía precisar el tiempo exacto, habló de "un mínimo de diez días".

"El agua que tenía en el abdomen, en las dos pleuras y en el corazón no es normal, no se forma en un día o en una hora. Se viene formando en varios días, no puede ser un tiempo exacto. Puede ser desde que se externó hasta que falleció... Esto fácil tiene como mínimo 10 días ya que se le suman la cirrosis y la miocarditis", señaló Cassinelli.

"Lo llamativo es que en todos los órganos había retención de líquidos. Todos los órganos estaban mas pesados de lo normal en un cadáver. El periodo agónico puede ser largo o corto, según la patología. Por el coagulo, la agonía fue de varias horas", apuntó Mauricio Cassinelli.

Mauricio Cassinelli, apoyado en imágenes de la autopsia, afirmó "todo grasa", al referirse al pulmón de Maradona, y luego mostró "riñones enfermos", con lo que definió como "signos de nefroangioesclerosis". "También tenía una cirrosis hepática", señaló el perito exhibiendo una imagen del hígado.

Por último, Cassinelli explicó cómo fue el momento en el que llegó a la casa en la que estaba internado Maradona y donde murió el 25 de noviembre de 2020.

"Era una habitación tabicada, oscura, había una cama en el medio de la habitación, un inodoro portátil. No me pareció un lugar adecuado para lo que después entendimos que era una internación domiciliaria", reconoció Mauricio Cassinelli.

La declaración de una hija de Maradona

Antes de la comparecencia de Mauricio Cassinelli, fue el turno de Jana Maradona, una de las hijas del ídolo argentino, quien reconoció que la decisión de no ingresar a su padre en un centro hospitalario la tomaron tras escuchar el consejo de Leopoldo Luque, el que era el médico de Diego Armando Maradona.

"Nosotras nos desviamos hacia la internación domiciliaria porque era el médico de cabecera quien recomendaba esa opción. Luque dijo que era una locura llevarlo a una clínica, que mi papa no iba a querer y que los de Swiss Medical (empresa de medicina privada) querían promocionarse recomendando esta clínica", indicó Jana ante los jueces del tribunal en la localidad de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires.

