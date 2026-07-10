España vs Bélgica: horario, alineaciones y dónde seguir el partido de cuartos del Mundial 2026

España tiene hoy (21:00 horas) una cita con la historia en el SoFi Stadium de Los Ángeles, escenario de su partido de cuartos de final del Mundial 2026. La actual campeona de Europa está a tres pasos de logar la segunda estrella de su historia, tras su histórico triunfo hace 16 años en la Copa del Mundo de Sudáfrica. Pero el partido de hoy ante la Bélgica de Courtois y Rudi García es quizá el partido clave, el duelo que históricamente se le ha atragantado el combinado español.

Y es que España solo ha logrado superar una vez unos cuartos de final de un Mundial, fue en el Mundial de Sudáfrica y tras un agónico partido ante Paraguay. De esta forma, el partido de hoy en Los Ángeles es una especie de rubicón para los de Luis de la Fuente, un punto de no retorno hacia el ansiado segundo Mundial. Presicamente fue Bélgica la que hace 40 años cerró, en México 1986, las puertas de las semifinales a la selección española de fútbol. Entonces, en el estadio Cuauhtemoc de Puebla, en México, el duelo finalizó con empate (1-1) y se resolvió en penaltis, donde la España cayó después de que el guardameta Jean Maria Pfaff detuviera el quinto penalti a Eloy Olalla.

El fatídico duelo ante Italia en los cuartos de 1994 y la dolorosa y polémica eliminación en cuartos ante Corea del Sur en 2002 son los otros dos negativos precedentes antes de que España rompiera con el maleficio de los cuartos hace 16 años. España jugará por sexta vez unos cuartos de final de una Copa del Mundo y sólo pasó una vez en los cinco duelos previos al partido de hoy.

Pero tras ganar el Mundial de 2010, la selección española de fútbol se desprendió de muchos fantasmas y sumó dos Eurocopas más (2012 y 2024) tras alzar la Copa del Mundo en Johannesburgo hace 16 años. Bélgica se presenta como el último escollo para jugar unas semifinales de un Mundial por segunda vez en la historia del fútbol español.

Los de Luis de la Fuente llegan a la histórica cita en el SoFi Stadium, donde ya doblegaron a Austria (3-0) en dieciseisavos de final, con la moral por las nubes tras eliminar a Portugal (0-1) con un gol de Mikel Merino en el minuto 91 y sin haber concedido un solo gol en lo que va de torneo. Y es que la seguridad defensiva se ha convertido en la gran fortaleza de un equipo que quiere seguir haciendo historia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Bélgica se presente en los cuartos de final tras golear a Estados Unidos (1-4) en los octavos de final y una increíble remontada ante Senegal (3-2) en los dieciseisavos de final. Los de Rudi García son la tercera selección con más goles del torneo (13), solo por detrás de Argentina (14) y Francia (14).

Las dos grandes dudas en el once belga son si Kevin de Bruyne, quien no jugó ante Estados Unidos, está recuperado de las molestias que le impidieron estar en los octavos de final y si Rudi García decidee meter de inicio al volcánico Jéremy Doku. Thibaut Courtois estará bajo los palos, toda una garantía para Bélgica, mientras que Youri Tielemans se presenta como el jugador clave en el centro del campo, la zona del campo donde España siempre suele ser superior a sus rivales.

El talento de Leandro Trossard y el recuperado olfato goleador de Charles de Ketelaere, autor de un doblete en octavos frente a Estados Unidos, son las otras amenazas belgas, junto a un Romelu Lukaku que, pese a haber marcado en los tres últimos duelos, apuntan al banquillo de inicio.

Por su parte, España apunta a repetir el once que saltó de inicio ante Portugal en Dallas. Unai Simón, si haber recibido aún un gol tras cinco partidos, estará bajo los palos. Defensa para Pedro Porro, Cubarsí, Laporte y Cucurella.

Rodri, el mejor ante Portugal, comandará las operaciones en el centro del campo, escoltado por Pedri y Dani Olmo. Alex Baena y Lamine Yamal, del que se espera aparezca por fin su mejor versión, serán los extremos. En punta, Mikel Oyarzabal será un día más la referencia ofensiva de la actual campeona de Europa.

Posibles onces del España - Bélgica

España: Unai Simón: Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.

Bélgica: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, De Bruyne o Vanaken, Tielemans; Lukébakio, De Ketelaere y Trossard.

Horario y dónde ver el España - Bélgica de cuartos del Mundial

El España - Bélgica, partido de cuartos de final del Mundial 2026, se jugará el viernes 10 de julio a las 21:00 horas (horario peninsular) en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos.

El partido España - Bélgica se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la narración del encuentro de cuartos de final del Mundial 2026.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.